13 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день распространения информации об альбинизме.

ПРИМЕТЫ:

Еремей Распрягальник. Основные посевы к этому дню должны быть окончены полностью. Кукушка кукует – к хорошей погоде.

РОДИЛИСЬ:

1831 Джеймс Клерк МАКСВЕЛЛ, английский физик, создал знаменитую Кавендишскую лабораторию в Кембридже. Разработал теорию электромагнитного поля.

1940 Гойко МИТИЧ, югославский актёр, сыграл роли индейцев в 15 фильмах. Родился в крестьянской семье. Живёт в Германии, до сих пор активно занимается спортом.

1943 Малкольм МАКДАУЭЛЛ (ТЕЙЛОР), английский актёр. Он коллекционирует игрушечные грузовики.

1944 Пан Ги МУН, южнокорейский дипломат, бывший генеральный секретарь ООН. По его собственным словам, он спит по пять часов.

1946 Игорь Владимирович СТАРЫГИН, российский актёр. Умер в 2009 г.

1956 Леонид Аркадьевич ТАРАНЕНКО, знаменитый белорусский тяжелоатлет, обладатель 19 мировых рекордов.

1958 Сергей Васильевич МАКОВЕЦКИЙ, российский актёр. Родился в Киеве. У него фамилия матери, так как после рождения Сергея отец ушёл из семьи.

1965 КРИСТИНА, принцесса Испании.

1966 Григорий Яковлевич ПЕРЕЛЬМАН, российский математик, первым в мире доказавший теорему Пуанкаре и отказавшийся от премии в 1 млн. долл., которая полагалась за это.

1967 Александр Сергеевич и Валерий Сергеевич ПОНОМАРЕНКО, российские артисты эстрады, братья-близнецы (Александр на 15 минут старше).

1976 Дана Александровна БОРИСОВА, российская телеведущая. Родилась в Беларуси (Мозырь) в семье офицера. Когда Дане был один год, семья уехала на Север, в Норильск. У неё дочь Полина 2007 г.р. от гражданского брака.

1977 Алексей Николаевич КАЛЮЖНЫЙ, белорусский хоккеист.

1986 Кэт ДЭННИНГС (Кэтрин ЛИТВАК), американская актриса (Макс в сериале «Две девицы на мели»).

СОБЫТИЯ:

323 г. до н.э. В походе, после обильного алкогольного возлияния неожиданно умер Александр МАКЕДОНСКИЙ.

1373 Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).

1825 Житель Нью-Йорка, механик Уолтер ХАНТ запатентовал безопасную булавку. Сделать это его заставила необходимость покрыть долг в 15 долларов. Подумав в течение трех часов и сделав эскиз, он продал права на свое изобретение за 400 долларов.

1895 Во Франции прошли первые в мире автомобильные гонки. Быстрее всех путь из Парижа в Бордо и обратно преодолел Эмиль ЛЕВАССО. Средняя скорость победителя составила 24 км/ч.

1920 Почтовая служба США приняла правило, запрещающее отправку детей посылками. Потому что были печальные прецеденты.

1941 В ночь с 13 на 14 июня в Латвии, Литве и Эстонии, недавно включенных в состав СССР, началась массовая депортация жителей (целыми семьями) в Сибирь. Из Эстонии было вывезено около 60 тысяч человек, Латвии и Литвы - примерно по 35 тысяч. Судьба очень многих из них оказалась трагической.

1961 В Нью-Йорке ровно через девять месяцев после аварии, лишившей города электричества на целый день, был отмечен небывалый бум рождаемости.

1971 В Сиднее Джеральдина БРОДРИК родила девятерых детей - 5 мальчиков и 4 девочки. К сожалению, два мальчика появились на свет мёртворождёнными, а остальные близнецы прожили не более шести дней. Это первый официально зарегистрированный случай рождения девятерых близнецов. Сообщалось ещё о двух подобных случаях (в мае 1971 г. и 1977 г.), но и тогда никто из близнецов не выжил. В 1920-40-е годы было три сообщения о рождении десятерых близнецов (в Испании, Китае и Бразилии), но никаких подтверждающих данных, как и сведений об их дальнейшей судьбе, больше не поступало.

1991 Дональд ШИР из Атланты купил один из 24-х существующих экземпляров Декларации независимости США, напечатанных в 1776 г, за 2.420.000 долларов. Это самая высокая цена за печатный лист, когда-либо уплаченная в мире.

1997 В этот день произошло действие фильма «Пятница, 13-е».

1998 Американка Ким ГУДМАН выпучила зрачки на 11 мм от глазниц (мировой рекорд).