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Беларусь и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве
13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Меморандум о сотрудничестве между Беларусью и Узбекистаном сегодня был подписан в Минске. Так, страны намерены совместно производить
Председатель Совета Республики Беларуси Михаил
Также депутаты обсудили проекты соглашений, которые рассмотрят президенты двух стран во время официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан. Он запланирован на сентябрь.
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Страны намерены совместно производить кондитерскую продукцию, лекарства и развивать сотрудничество в различных отраслях экономики.
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