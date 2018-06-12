Беларусь и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве между Беларусью и Узбекистаном сегодня был подписан в Минске. Так, страны намерены совместно производить кондитерскую продукцию и лекарства, сообщает «МИР 24».

Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович сегодня встретился с парламентской делегацией Узбекистана. По словам парламентариев, страны уже давно и успешно сотрудничают во многих сферах.

«Очень хорошие показатели первого квартала 2018 года: белорусский экспорт вырос в 2,7 раза. За этим большая работа наших компаний. И, безусловно, властей, которые оказывают содействие, чтобы субъекты хозяйствования активно работали между собой», – заявил Мясникович.

«В областях торговли, инвестиций, информационно-коммуникационных технологий, туризма и транспорта все еще имеется нереализованный потенциал. Мы констатировали обоюдную заинтересованность в активизации именно в этих сферах», – отметил председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Также депутаты обсудили проекты соглашений, которые рассмотрят президенты двух стран во время официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан. Он запланирован на сентябрь.