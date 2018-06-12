"Оставляют ребенка ради работы из-за недостатка денег". Кому выгодно, чтобы мамы раньше выходили из "декрета"

Вопросы социальной политики обсуждали на прошлой неделе в Совете Республики. Поднимался в том числе вопрос пересмотра длительности отпуска, предоставляемого женщинам по уходу за ребенком до трех лет. Эксперты говорят, что прежде чем уменьшать отпуск по уходу за ребенком, правительству и местным властям стоит позаботиться о создании инфраструктуры и условий, в которых двухлетних детей можно было отдалить от мам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

В начале июня Александр Лукашенко сообщил журналистам, что отпуск по уходу за ребенком сокращать не планируется, а на днях парламентарии и эксперты подняли этот вопрос, обсуждая проблему дефицита Фонда соцзащиты населения.

— Тема пересмотра длительности декретного отпуска в Совете Республики обсуждалась. Но эта тема должна рассматриваться в комплексе с другими вопросами, которые касаются дошкольного воспитания детей, − заявил собеседник БелаПАН в парламентских кругах.

Еще в 2016 году бывший помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый отмечал, что сокращение отпуска по уходу за ребенком на один год может быть хорошей мерой для сокращения расходов ФСЗН. По подсчетам помощника президента, такой шаг может дать рост экономики на 2,3% . Начни эта мера работать сразу, она привела бы к росту реального валового внутреннего продукта в 2018-м — на 3,1%, 2019-м — на 3,4%, 2020-м — на 3,7%. Рост в 2020 году по отношению к 2016-му мог составить 13%.

Социально-экономические условия в Беларуси сильно изменились по сравнению с теми, которые были, когда вводили трехлетний отпуск по уходу за ребенком.

− В условиях современной жизни мы говорим о гендерном равенстве, о том, что отцам пора принимать более активное участие в уходе за детьми, о том, что детей в наше время нужно начинать развивать и социализировать раньше, — считает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва.

Куда отдать двухлеток, если детсадов не хватает

В последние годы больше половины детей от 2 до 3 лет посещают различные развивающие группы и сад — чаще всего для привыкания.

− Сегодня говорят, что ребенок в год уже воспринимает коллективные игры и занятия. Тогда почему мы не можем говорить о том, чтобы плавно переходить к сокращению декретного отпуска? — аргументирует демограф.

Но если дети начнут ходить в ясли с двух лет, то места им просто не хватит. Практически во всех городах молодые родители жалуются на недостаток детских садов и тем более ясельных групп. На 100 мест в садах приходится 107 детей. Чтобы отдать ребенка в сад в 3 года, некоторые вынужден ставить его «на очередь» при рождении.

Несмотря на это, с 2010 по 2016 год в стране стало меньше на 220 садов, в том числе на 79 яслей.

Для женщин важны не только дети, но и самореализация

Почти половина женщин во время отпуска по уходу за ребенком продолжают работать или повышают свои профессиональные навыки. Больше трети из них выходят из декрета раньше времени. Ведь для большинства профессий отрыв от работы на целых три года может стать огромным шагом назад в продвижении по карьерной лестнице или привести к потере актуальных навыков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Кроме самой популярной причины выхода из отпуска по уходу за ребенком — финансовой стабильности — женщинам важно строить карьеру (12%), и не потерять квалификацию (7%), показал опрос Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY.

− Для ребенка важно и выгодно, чтобы мама была активной и удовлетворенной своей жизнью. Если она в декрете, но «замыленная» бытом, это хуже, чем если бы она привела ребенка в ясли и вышла на работу, а потом приходила к нему счастливая и энергичная, − говорит Анастасия Боброва.

Мамы хотели бы совмещать работу и воспитание детей

В разное время от 10% до 30% молодых мам возвращаются на работу, не дожидаясь окончания отпуска. Больше возможностей у тех женщин, которые живут вместе или рядом с родственниками, с которыми можно оставить ребенка, а также в тех семьях, где часть отпуска может взять на себя мужчина — таких отцов в стране 1−2%.

Чаще всего женщины оставляют ребенка ради работы из-за недостатка денег. Это еще одна причин, по которой невозможно снизить отпуск без пересмотра размера пособий.

− Сокращение отпуска по уходу за ребенком должно быть увязано с тем, как будет назначаться выплата пособий. Возможно, стоит увеличить сумму выплат матерям в первый год или два жизни ребенка, − считает Анастасия Боброва.

При этом, по словам демографа, важно не дискриминировать работающих женщин.

− Если женщина выходит на работу, но не отдает ребенка в сад, у нее забирают половину пособия по уходу за ребенком. Хотя, с одной стороны, она трудится и платит налоги, с другой — эти деньги считаются детскими, − приводит пример Анастасия Боброва.

В разных странах уже есть целый набор возможностей, благодаря которым женщины не ограничены в выборе — сидеть дома с ребенком или выходить на работу. Удаленные формы работы, гибкий график для молодых мам, включение отцов в уход за детьми, в том числе несколько «отцовских» месяцев отпуска по уходу за ребенком, гибкий график работы детских садов и яслей — все это стоило бы прописать в нормативно-правовых документах, которые будут сопутствовать решению об уменьшении отпуска по уходу за ребенком.

Не забыть спросить мнение общества

Трехлетний отпуск по уходу за ребенком сегодня стимулирует рождаемость в сельской местности и среди малообеспеченных слоев населения.

− Но сельская местность — это не такое большое количество женщин, в том числе молодых, по сравнению с городской. Важно принимать какие-то меры и для активных граждан, − отмечает Анастасия Боброва.

Эксперт убеждена: когда бы власти ни решили уменьшать время, отведенное на уход за маленьким ребенком, общество к этому стоит готовить уже сейчас — привести аргументы «за» и «против», выслушать мнение экспертов, дать обществу возможность высказаться по этому поводу.

− Важно выслушать как можно больше мнений, в том числе женщин как главных лиц, кого этот вопрос коснется, мужчин, которым тоже будет что сказать — быть может, они готовы принимать более активное участие в уходе за детьми, но их никто не слышит, − госорганы, научные круги, − комментирует эксперт.

Сокращение отпуска не скажется негативным образом на числе рожденных детей, особенно, если законодатели изменят не только само время пребывания в отпуске, создадут выгодные условия для скорейшего возвращения матерей на рынок труда и примут комплекс мер по созданию не достающей инфраструктуры для детей до 3 лет, заключает Анастасия Боброва.