Белорусам приходят жировки за май с новым дизайном. Как выглядят платежки

Белорусам приходят жировки за май с новым дизайном — на «платежках» в правом верхнем углу размещен QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить ЖКУ с помощью кода можно через мобильное банковское приложение или на почте.





Для оплаты коммунальных услуг можно будет, запустив мобильное банковское приложение, поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние, но не вплотную. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «Оплатить», и платеж будет совершен.





Напомним, сейчас возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам Белинвестбанк и БТА-Банк, отмечают в ЕРИП. Другие банки уже рассматривают возможность соответствующей доработки своих мобильных приложений. Как поясняла ранее советник председателя правления ЕРИП Ульяна Захарова, это новшество не является революционным изменением привычных способов оплаты. Оно лишь ускоряет этот процесс. «Сокращается количество шагов. Этот метод будет особенно удобным для новых пользователей приложений при совершении первых платежей или для тех, кто оплачивает коммунальные услуги, например, за родственников. Теперь не нужно будет искать услугу в дереве ЕРИП и вводить цифры лицевого счета, достаточно просто отсканировать код. Надеемся, что в скором времени все пользователи мобильного банкинга смогут воспользоваться этой технологией», — сказала она.

Начиная с июня возможность оплаты коммунальных услуг по QR-коду предоставят и некоторые почтовые отделения Минска. Со временем их количество по всей Беларуси будет увеличиваться. В отделениях предполагается оснащение соответствующим оборудованием как минимум одного рабочего места. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж. «Этот сервис позволит сократить время обслуживания клиентов. У оператора нет необходимости вводить каждый раз лицевой счет клиента при приеме платежей за коммунальные услуги», — отметили в «Белпочте».