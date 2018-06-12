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Белорусам приходят жировки за май с новым дизайном. Как выглядят платежки
Белорусам приходят жировки за май с новым дизайном — на «платежках» в правом верхнем углу размещен QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить ЖКУ с помощью кода можно через мобильное банковское приложение или на почте.
Для оплаты коммунальных услуг можно будет, запустив мобильное банковское приложение, поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние, но не вплотную. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «Оплатить», и платеж будет совершен.
Напомним, сейчас возможность оплаты с помощью QR-кода
Начиная с июня возможность оплаты коммунальных услуг по QR-коду предоставят и некоторые почтовые отделения Минска. Со временем их количество по всей Беларуси будет увеличиваться. В отделениях предполагается оснащение соответствующим оборудованием как минимум одного рабочего места. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж. «Этот сервис позволит сократить время обслуживания клиентов. У оператора нет необходимости вводить каждый раз лицевой счет клиента при приеме платежей за коммунальные услуги», — отметили в «Белпочте».
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Белорусам приходят жировки за май с новым дизайном - на "платежках" в правом верхнем углу размещен QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете.
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