Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков

На границе Беларуси и России образовалась многокилометровая автомобильная пробка, передает телеканал «МИР 24».

Длинная очередь из машин, преимущественно грузовых, возникла на трассе М1 в Дубровенском районе. Тысячи болельщиков, которые едут на чемпионат мира через Беларусь, застряли в заторе. По предварительным данным, протяженность автоколонны составляет 15-20 км.

На месте в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, они обеспечивают дорожную безопасность, а также следят за тем, чтобы автомобили продвигалась без создания дополнительных заторов.

О причинах образования пробка пока не сообщается.