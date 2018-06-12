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Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков
13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На границе Беларуси и России образовалась многокилометровая автомобильная пробка, передает телеканал «МИР 24».
Длинная очередь из машин, преимущественно грузовых, возникла на трассе М1 в Дубровенском районе. Тысячи болельщиков, которые едут на чемпионат мира через Беларусь, застряли в заторе. По предварительным данным, протяженность автоколонны составляет 15-20 км.
На месте в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, они обеспечивают дорожную безопасность, а также следят за тем, чтобы автомобили продвигалась без создания дополнительных заторов.
О причинах образования пробка пока не сообщается.
Тем временем в Подмосковье перестроят 87 перекрестков, многие из которых будут оборудованы поворотным карманом. Предполагается, что в результате принятых мер жители региона
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По предварительным данным, протяженность автоколонны составляет 15-20 км. На месте в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции.
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