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Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков

13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На границе Беларуси и России образовалась многокилометровая автомобильная пробка, передает телеканал «МИР 24».

Длинная очередь из машин, преимущественно грузовых, возникла на трассе М1 в Дубровенском районе. Тысячи болельщиков, которые едут на чемпионат мира через Беларусь, застряли в заторе. По предварительным данным, протяженность автоколонны составляет 15-20 км.

На месте в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, они обеспечивают дорожную безопасность, а также следят за тем, чтобы автомобили продвигалась без создания дополнительных заторов.

О причинах образования пробка пока не сообщается.

Тем временем в Подмосковье перестроят 87 перекрестков, многие из которых будут оборудованы поворотным карманом. Предполагается, что в результате принятых мер жители региона будут проводить в пробках на 30 минут меньше.



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По предварительным данным, протяженность автоколонны составляет 15-20 км. На месте в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции.
 
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