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На белорусско-российской границе — многокилометровая очередь из машин

13.06.2018 04:07 — Разное | UDF  
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На границе с Россией на трассе М1 Минск-Брест-Москва 12 июня образовались многокилометровые пробки на выезд из Беларуси, сообщает tut.by.

Очередь на выезд из Беларуси достигала, по некоторым оценкам, 12−15 километров. Трасса М1 — основная транзитная дорога в РФ.

«По словам водителей, на этом участке такие заторы не свойственны. Однако сегодня с самого утра большегрузные автомобили стоят в очереди по нескольку часов. Задержка происходит на российской стороне. На въезд в Беларусь очередей нет», — отметили в сюжете.

Наличие очередей подтвердил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, сообщает БелТА.

По его словам, около 19.00 протяженность автоколонны на дороге составляла почти 20 км. В настоящее время здесь в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На границе с Россией на трассе М1 Минск-Брест-Москва 12 июня образовались многокилометровые пробки на выезд из Беларуси.
 
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