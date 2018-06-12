На белорусско-российской границе — многокилометровая очередь из машин

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Очередь на выезд из Беларуси достигала, по некоторым оценкам, 12−15 километров. Трасса М1 — основная транзитная дорога в РФ.отметили в сюжете.Наличие очередей подтвердил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, сообщает БелТА.По его словам, около 19.00 протяженность автоколонны на дороге составляла почти 20 км. В настоящее время здесь в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции.