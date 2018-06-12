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Помощника Путина могут назначить послом России в Минске

13.06.2018 07:39 — Разное | Партизан  
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Российский государственный деятель Владислав Сурков может быть назначен послом России в Минске. Об этом 11 июня сообщил в своем аккаунте в Twitter российский адвокат Марк Фейгин.

«Только узнал, что Суркова собираются назначить послом в Беларусь. Старый добрый постмодерн», — написал он.

Владислав Сурков в 1999-2011 годах был заместителем главы Администрации президента России, затем да 2013 года – заместителем главы правительства. Последние пять лет он работает в должности помощника президента России. Политик является автором термина «суверенной демократии» и идеи «Новороссии» на территории Украины.

Отметим, что с 2006 года послом России в Беларуси является Александр Суриков.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский государственный деятель Владислав Сурков может быть назначен послом России в Минске. Об этом 11 июня сообщил в своем аккаунте в Twitter российский адвокат...
 
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