ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое название Македонии вынесут на референдум

13.06.2018 07:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Афины и Скопье урегулировали длительный спор вокруг названия бывшей югославской республики и приемлемым для обоих государств является название Северная Македония. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующее изменение будет внесено в конституцию страны. При этом граждане страны будут называться македонцами, национальность македонской и язык в ООН македонским.
 
При этом осенью 2018 года решение, достигнутое на уровне двух правительств, будет вынесено на общенациональный референдум в Македонии. Кроме того, правительства двух стран подпишут договор.
 
Македонский премьер указал, что греческое правительство намерено направить послания в ЕС и НАТО о том, что спора вокруг названия между Грецией и Македонией более нет, поэтому снимаются препятствия на пути к началу переговоров о членстве страны в этих объединениях.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. 

Позиция Афин на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.

Ранее на переговорах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом самым оптимальным был признан вариант переименования бывшей югославской республики Македония в Илинденскую Македонию.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Афины и Скопье урегулировали длительный спор вокруг названия бывшей югославской республики и приемлемым для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Жабинке в школьном музее хранился боеспособный пистолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Инфа-Курьер
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика