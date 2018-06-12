Новое название Македонии вынесут на референдум

Отмечается, что соответствующее изменение будет внесено в конституцию страны. При этом граждане страны будут называться македонцами, национальность македонской и язык в ООН македонским.

При этом осенью 2018 года решение, достигнутое на уровне двух правительств, будет вынесено на общенациональный референдум в Македонии. Кроме того, правительства двух стран подпишут договор.

Македонский премьер указал, что греческое правительство намерено направить послания в ЕС и НАТО о том, что спора вокруг названия между Грецией и Македонией более нет, поэтому снимаются препятствия на пути к началу переговоров о членстве страны в этих объединениях.





После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией.





Позиция Афин на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.





Ранее на переговорах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом самым оптимальным был признан вариант переименования бывшей югославской республики Македония в Илинденскую Македонию.