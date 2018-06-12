В Жабинке в школьном музее хранился боеспособный пистолет

Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, в школе хранился 7,65 мм пистолет «Dreyse» модели 1907 года, пригодный для стрельбы. Такие пистолеты выпускала немецкая оружейная фабрика до 1915 года, их закупали для армий Австро-Венгрии и Чехословакии. Остальные объекты для стрельбы не пригодны ввиду значительного поражения коррозией.





В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел рассматривается вопрос о направлении пистолета специалистам для установления его культурно-исторической ценности.



