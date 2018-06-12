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Прокуратура Гродненской области – победитель ХI творческого конкурса, проводимого Генеральной прокуратурой Беларуси

13.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Итоги XI творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры подвели в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Участие в нем приняли коллективы прокуратур областей и города Минска, районных и городских прокуратур, журналисты республиканских и региональных средств массовой информации. Критериями оценок жюри явились актуальность и полнота раскрытия темы, выразительность, достоверность, художественные особенности, аналитическая составляющая. Лучших определяли в четырех номинациях. 



По итогам конкурса коллектив прокуратуры Гродненской области занял первое место в номинации «За цикл аналитических материалов в печатных СМИ, телепрограмм, радиорепортажей о деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства, защите прав и законных интересов граждан, борьбе с коррупцией». 



Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк вручил статуэтку и диплом победителя заместителю прокурора Гродненской области Светлане Рахман. 

Прокуратура Гродненской области – победитель ХI творческого конкурса, проводимого Генеральной прокуратурой Беларуси
 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Итоги XI творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры подвели в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь.
 
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