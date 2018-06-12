|
Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет
В Японии снизят возраст совершеннолетия с 20 лет до 18. Соответствующий законопроект утвердил парламент этой страны.
Закон начнёт действовать в 2022 финансовом году (он начнётся 1 апреля), сообщают информагентства.
Проект этого закона поддержали 169 из 238 проголосовавших депутатов верхней палаты парламента.
Это означает, что японцы смогут вступать в брак без одобрения и поручительства своих родителей с 18 лет.
Пока же местное законодательство разрешает заключать брак тем японцам, кто не достиг 20 лет, только с согласия родителей.
Кроме того, после вступления в силу закона японцы с 18 лет смогут лично оформлять кредитные карты, брать займы на свое имя, получать удостоверения на право управления морским или воздушным судном и даже подавать в суд заявление о смене гражданского пола.
Однако употреблять спиртное, курить или играть в азартные игры японцам всё равно можно будет только с 20 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии снизят возраст совершеннолетия с 20 лет до 18. Соответствующий законопроект утвердил парламент этой страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)