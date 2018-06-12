​Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет

В Японии снизят возраст совершеннолетия с 20 лет до 18. Соответствующий законопроект утвердил парламент этой страны.

Закон начнёт действовать в 2022 финансовом году (он начнётся 1 апреля), сообщают информагентства.

Проект этого закона поддержали 169 из 238 проголосовавших депутатов верхней палаты парламента.

Это означает, что японцы смогут вступать в брак без одобрения и поручительства своих родителей с 18 лет.

Пока же местное законодательство разрешает заключать брак тем японцам, кто не достиг 20 лет, только с согласия родителей.

Кроме того, после вступления в силу закона японцы с 18 лет смогут лично оформлять кредитные карты, брать займы на свое имя, получать удостоверения на право управления морским или воздушным судном и даже подавать в суд заявление о смене гражданского пола.

Однако употреблять спиртное, курить или играть в азартные игры японцам всё равно можно будет только с 20 лет.