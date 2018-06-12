Ультраправая голландская партия организует конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

В Нидерландах радикальная «Партия свободы» объявила о проведении в своём офисе конкурса карикатур на пророка Мухаммеда.

Офис расположен в здании парламента, который находится под надёжной охраной. Про свои намерения партия уведомила голландское Агентство по борьбе с терроризмом и получила от этого ведомства одобрение.

Напомним, ранее карикатуры на центральную фигуру ислама неоднократно вызывали шквал возмущения со стороны мусульман. В том числе террористов, которые одним только возмущением не ограничивались.

В 2005 году публикация шутливого изображения пророка Мухаммеда датской газетой привела к огромной волне протестов по всему миру, а в 2015 исламисты убили 12 человек в редакции французского сатирического издания «Charlie Hebdo» за ту же «провинность».



