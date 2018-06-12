Коллектив ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» в областном соревновании удостоился Диплома ІІ степени за выполнение показателей социально-экономического развития лесной отрасли по итогам работы за первый квартал 2018 года.
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Коллектив ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» в областном соревновании удостоился Диплома ІІ степени за выполнение показателей социально-экономического развития
Коллектив ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» в областном соревновании удостоился Диплома ІІ степени за выполнение показателей социально-экономического развития...