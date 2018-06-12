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Парламентская делегация из Ташкента с официальным визитом находится в Беларуси
Большой переговорный день состоялся накануне.
В Палате представителей обсуждали взаимную поддержку на международных парламентских площадках. Сотрудничество Беларуси с Узбекистаном охватывает практически все сферы. Товарооборот в прошлом году составил 130 миллионов долларов. О том, как его увеличить, обсудили и в правительстве.
Президент Беларуси готовится посетить с официальном визитом Узбекистан в сентябре.
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Большой переговорный день состоялся накануне.
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