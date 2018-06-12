Парламентская делегация из Ташкента с официальным визитом находится в Беларуси

Большой переговорный день состоялся накануне.

В Палате представителей обсуждали взаимную поддержку на международных парламентских площадках. Сотрудничество Беларуси с Узбекистаном охватывает практически все сферы. Товарооборот в прошлом году составил 130 миллионов долларов. О том, как его увеличить, обсудили и в правительстве.

Президент Беларуси готовится посетить с официальном визитом Узбекистан в сентябре.