В Ветковском районе в июне идёт формирование трудовых отрядов из числа учащихся средних школ в возрасте от 14 до 16 лет и старше





По решению райисполкома в хозяйствах района зарезервировано не менее 94 рабочих мест для трудоустройства.

К настоящему времени поработать на каникулах хотят около 80 мальчишек и девчонок, но заявления от желающих будут приниматься и далее. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого секретаря Ветковского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Вадим Гаврилов. Именно эта молодёжная организация совместно с районным отделом образования традиционно координирует организацию летней занятости.

— После анкетирования в школах мы определили количество желающих, период и виды деятельности, — отметил Вадим Гаврилов. — В соответствии со спецификой района акцент сделан, конечно же, на сельхозработах. Подростки написали заявления, получили одобрение у родителей.

В этом году в составе студотряда планируется трудоустроить около 60 человек, остальные ребята будут устроены на работу в индивидуальном порядке. Самый большой трудовой десант учащейся молодёжи за лето примет ОАО «Ветковский агросервис» и чуть меньше — ОАО «Хальч».

Во всех сельхозорганизациях ребята будут трудиться не более 4 часов, в основном на подсобных работах, таких как видовая прополка, помощь в уборке и другое.

По законодательству, бойцы студотряда должны отработать не менее 10 дней. И пока между райкомом БРСМ и сельхозпредприятиями заключены договоры о трудоустройстве на такой срок. После окончания десятидневки мы планируем провести опрос у ребят для уточнения, что понравилось в их работе, что нет. Мы учтём замечания, чтобы корректировать организацию занятости на следующие трудовые смены. Для ребят, которые трудоустрояться в индивидуальном порядке, будут свои договорные сроки.

Больших денег за работу в студотряде не выплатят. Но подзаработать на карманные расходы можно.

По словам лидера местного БРСМ, при подготовке к летней занятости особое внимание уделяется подросткам, состоящим на различных общественно-профилактических учётах, а также из семей, находящихся в социально опасном положении. Так, в студотрядах будут задействованы пять таких подростков. Также, чтобы летом оставаться в поле зрения общественности, такие дети и подростки будут посещать пришкольные лагеря дневного или круглосуточного пребывания.

Предоставить работу школьнику с выполнением всех требований законодательства — сложный и трудоёмкий процесс для руководителей и специалистов хозяйств. Здесь на жёстком контроле стоит соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, санитарных норм, правильность оформления документов, формирование зарплаты, налоговые и пенсионные отчисления и многое другое. Для того, чтобы трудоустройство не только по документам, но и на деле соответствовало букве закона, подростковая занятость должна оставаться в поле зрения общественности, местных властей и предприятий.

Так, недавно в райисполкоме состоялось совещание по организации летней занятости молодёжи во главе с заместителем председателя Ветковского райисполкома Сергеем Кончицем и прокурором Ветковского района Романом Фурсом. Участие в нём приняли специалисты налоговых органов, санитарной службы, управления по труду, занятости и соцзащите, фонда соцзащиты, а также представители сельхозпредприятий района. По итогам встречи были разработаны рекомендации для работодателей с указанием всех тонкостей временного трудоустройства подростков.

Существующие требования сводятся к одному: труд должен быть безопасным для жизни и здоровья молодых людей. Кроме того, велика роль труда в воспитании достойных граждан нашей страны. Молодёжь необходимо привлекать к труду! Мальчишек и девчонок стоит обучать труду, трудовой дисциплине, работе в коллективе. Летом поработать в своём хозяйстве — это ещё и профессионально ориентировать, чтобы, получив образование, юноши и девушки возвращались в родные места, работали в сельском хозяйство.

Наталья ТИТУШКИНА