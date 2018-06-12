Ночь распродаж: 29 июня в ЦУМе будет «черная пятница»!

В предпоследний день месяца все этажи ЦУМа будут заполнены людьми. Ведь именно 29 июня здесь пройдет известное многим мероприятие под названием «Чёрная пятница».





Фасад торгового центра традиционно для таких случаев станет красным, а большие скидки будут действовать с 19.00 до 24.00 во всех магазинах, расположенных на площадях ЦУМа.

Приглашаем за покупками!

ЦУМ

29 июня

19:00 - 24:00



