Тренировка для многодетной мамы. Показываем комплекс упражнений, который быстро вернет вас в форму

Когда упражнения показывают модели и фитнес-тренеры (ну, или Веры Брежневы всякие), смотреть на это больно. Ну, понятно же, что ты так не прогнешься, ногу 100 раз подряд не поднимешь и прыгать до потолка с таким лицом, как будто это просто праздник какой-то, не будешь.

Поэтому мы приглашаем на тренировки обычных читательниц — с такими же как у нас проблемами и запросами. В этот раз к нам обратилась Юлия:

Если вы, как и Юлия, хотите получить индивидуальную тренировку и стать героиней нашей публикации, пишите по адресу lina@tutby.com . Объясните нам, почему вам жизненно необходима наша помощь, и прикрепите актуальное фото. Удачи!

«Здравствуйте! Прочитала статью про 5 упражнений . Класс! Всегда мечтала позаниматься с профессиональным тренером. Чтобы знающий человек подсказал, какие нужно делать упражнения конкретно по моим проблемным местам.

Мне 42 года, работаю главным бухгалтером, у меня трое детей (21, 13 и 5 лет), проживаю в г. Смолевичи.

Я занимаюсь восточными танцами, но за эту зиму (как вы правильно сказали „Новый год, Рождество, 8 Марта“ и т.д.) набрала лишнего. Хотелось бы показать детям и мужу, что и в моем возрасте я могу выглядеть очень хорошо (силы воли маловато). Хотя муж не жалуется. Ну, а мы, женщины, наверно, всегда недовольны своим телом. Всегда хочется чего-то большего».

Это правда: прийти к принятию себя непросто. Ну, а прибавить уверенности в себе и в своей фигуре (особенно в пляжный сезон) мы поможем!

— Сегодня наша тренировка будет состоять из двух блоков: на верхнюю и нижнюю части тела, — рассказывает тренер Екатерина Островская. — Эти блоки можно чередовать через день, и уже в течение двух недель, при соблюдении правильного режима питания, вы увидите первые результаты!

Первый блок

Возвращаем тонус бюсту





Исходное положение: лежа на спине, руки немного согнуты в локтевом суставе, гантели держим строго над грудью. На вдохе медленно разведите их в стороны, не выпрямляя! На выдохе возвращаемся в исходное положение. Выполняем 15−20 раз.

Прорабатываем брюшной пресс





Предлагаю вам два варианта упражнения: более простой и усложненный. Исходное положение: лежа на спине, ноги либо держим внизу (упрощенный вариант), либо приподнимаем (более сложная версия). Плавно поднимаемся вверх, отрывая лопатки от коврика, а потом возвращаемся в исходное положение. Повторяем 20−50 раз.

Укрепляем мышцы спины





Исходное положение: лежа на животе, руки либо за головой, либо вытянуты вперед. Опять-таки можете подобрать для себя более простой или усложненный вариант. На выдохе медленно отрываемся от коврика (стараемся свести лопатки вверху) и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.

Делаем талию





Исходное положение: лежа на спине, ноги либо на коврике, либо приподняты. На выдохе тянемся левым локтем к правому колену, возвращаемся в исходное, а потом меняем сторону. Повторяем упражнение 15−20 раз на каждую сторону.

Второй блок

Создаем красивый квадрицепс





Исходное проложение: стоя, опорная нога немного согнута в коленном суставе (мягкая), рабочая нога прямая, носок натянут. Максимально поднимаем ногу вверх (не сгибая колено!), делаем выдох и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз на каждую ногу.

Прорабатываем боковую поверхность бедра





Исходное положение: остается тем же, что и в прошлом упражнении. Делаем вдох и на выдохе максимально отводим ногу в сторону, а потом возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз на каждую ногу.

Делаем «попу, как орех»





Исходное положение: то же, что и в прошлом упражнении. На выдохе максимально отводим прямую ногу назад, а потом возвращаемся в исходное. Повторяем 15−20 раз на каждую сторону.

Уменьшаем «ляжечки»





Исходное положение: ставим ноги широко, носки максимально разведены в сторону. Таз и живот подтянуты. На выдохе максимально спускаемся вниз, колени разводим в стороны и поднимаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.

Эту тренировку можно повторять по кругу 2−3 раза. Будьте здоровы и чувствуйте себя красивыми!

Материал подготовила тренер и учредитель студии электрофитнеса BodyOn , Екатерина Островская: «Держите тело в такой форме, чтобы душа не хотела его покинуть!»