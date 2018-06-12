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​Македония обрела новое название

13.06.2018 08:59 — Разное | ОНТ  
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Название бывшей югославской республики Македонии изменено. Теперь это государство будет называться Республика Северная Македония, сообщают информагентсва. 

Соответствующая договорённость между Грецией и Македонией достигнута накануне.

Этому предшествовали долгие годы протестов и переговоров. Наконец, греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев подписали необходимые документы.

Национальным языком Республики Северная Македония будет македонский, а граждан будут называть македонцами. Это название страны будут использовать на международном и на двустороннем уровне.

Осталось лишь, чтобы документ утвердили правительства двух стран.

Спор по поводу названия возник после того, как Македония стала независимой, но в Греции есть провинция с таким же названием, нужно было избежать путаницы.

Президент Македонии пока никак не прокомментировал договор с Грецией о переименовании страны.

 
 
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Этому предшествовали долгие годы протестов и переговоров.
 
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