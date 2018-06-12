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Студенческие отряды открыли трудовой семестр по всей стране
Первый заработок и активный отдых.
Только в Могилёвской области сформируют около трёх сотен студенческих бригад. Молодые люди смогут выбрать для себя дело по душе: строительство, экология, сельское хозяйство или сервисные услуги. А заодно и заработать. Чтобы вовремя приступить к работе, студенты сдавали экзамены экстерном. Больше всех пополнить свой кошелёк смогут механизаторы на уборочной кампании и строители.
Студенты педагогических вузов выбирают работу воспитателей в детских оздоровительных лагерях. Возможность получить трудовые навыки, а заодно заработать будет и у школьников. Работать можно с 14 лет, но только четыре часа в день.
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Первый заработок и активный отдых.
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