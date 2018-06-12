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Защита от холода: в Беларуси модернизируют систему теплоснабжения

13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Выдержат любые холода. Коммунальщики Минска готовят к зиме теплосети. Новые коммуникации прокладывают по новейшим технологиям, сообщает телеканал «МИР 24».

На участках монтируют трубы в специальной оболочке, которая защищает промышленные изделия от повреждений и снижает потери тепла. Коммунальщики уверяют, что срок службы таких труб – полвека.

«Трубы укладываются в готовом виде большими кусками. Сварили, спаяли, уложили. То есть на них не надо отдельно укладывать теплоизоляцию», – рассказал мастер аварийно-ремонтной службы Дмитрий Конов.

Модернизируют и городские котельные. Работать они будут на древесных отходах. При этом особое внимание уделяется к защите окружающей среды.

«При проектировании установлены золоуловители, происходит очистка дымовых газов. Кроме того, у нас на предприятии есть эколог, который периодически проверяет выбросы в атмосферу. Пока нареканий со стороны спецслужб нет», – отметил начальник эксплуатационного управления «Минрайтеплосети» Александр Герасимович.

К 1 сентября жилые дома, школы и больницы будут готовы к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что в Алматы отремонтируют более 12 км тепловых сетей. Работы начнутся летом.



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Теги: Минск
 
 
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Трубы монтируют в специальной оболочке, которая защищает промышленные изделия от повреждений и снижает потери тепла.
 
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