Защита от холода: в Беларуси модернизируют систему теплоснабжения

Выдержат любые холода. Коммунальщики Минска готовят к зиме теплосети. Новые коммуникации прокладывают по новейшим технологиям, сообщает телеканал «МИР 24».

На участках монтируют трубы в специальной оболочке, которая защищает промышленные изделия от повреждений и снижает потери тепла. Коммунальщики уверяют, что срок службы таких труб – полвека.

«Трубы укладываются в готовом виде большими кусками. Сварили, спаяли, уложили. То есть на них не надо отдельно укладывать теплоизоляцию», – рассказал мастер аварийно-ремонтной службы Дмитрий Конов.

Модернизируют и городские котельные. Работать они будут на древесных отходах. При этом особое внимание уделяется к защите окружающей среды.

«При проектировании установлены золоуловители, происходит очистка дымовых газов. Кроме того, у нас на предприятии есть эколог, который периодически проверяет выбросы в атмосферу. Пока нареканий со стороны спецслужб нет», – отметил начальник эксплуатационного управления «Минрайтеплосети» Александр Герасимович.

К 1 сентября жилые дома, школы и больницы будут готовы к отопительному сезону.