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Защита от холода: в Беларуси модернизируют систему теплоснабжения
13.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Выдержат любые холода. Коммунальщики Минска готовят к зиме теплосети. Новые коммуникации прокладывают по новейшим технологиям, сообщает телеканал «МИР 24».
На участках монтируют трубы в специальной оболочке, которая защищает промышленные изделия от повреждений и снижает потери тепла. Коммунальщики уверяют, что срок службы таких труб – полвека.
Модернизируют и городские котельные. Работать они будут на древесных отходах. При этом особое внимание уделяется к защите окружающей среды.
К 1 сентября жилые дома, школы и больницы будут готовы к отопительному сезону.
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Трубы монтируют в специальной оболочке, которая защищает промышленные изделия от повреждений и снижает потери тепла.
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