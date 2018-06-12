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"Если не работается - можно пойти в комнату для сна". Как отдыхают минские айтишники

13.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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В новый офис на Платонова компания Big Data Technologies переехала в ноябре прошлого года. Как говорят сами сотрудники, «место — огонь». «Есть где поиграть, поспать, пообщаться и поесть. Главное не забывать иногда поработать», — шутят ребята. Вместе с FUZE TEA мы напросились в гости к айтишникам и посмотрели, так ли на самом деле «горяч» их офис и как они «остужаются» посреди рабочего дня, когда голова закипает от дел.

Гонки на электросамокате и офисный «пляж»

— Добрый день! — встречаем у входа в офис компании молодого человека на электросамокате. — Мы вас уже ждем! А я тут еще пару кружков наверну — проветрюсь!


Тестировщик Вадим работает в Big Data Technologies больше года. Компанию парню в короткие перерывы между работой с удовольствием составляют его коллеги.

— У Вовы тоже скутер, у Карины — скейтборд. Соревнования устраивать можно, — смеется Вадим. — На самом деле, минут пять такого отдыха хорошенько перезагружают голову. А какая это разминка для спины да и для всего тела в целом! Когда днями сидишь за компьютером — самое то.


Алексей (слева) и Богдан

К беседе на свежем воздухе присоединяются другие сотрудники Big Data Technologies:

— А мы тут выступаем в роли зрителей, получается, — шутит маркетолог Богдан.

— Или судей?! Надо же кому-то самого шустрого определять, — поддерживает коллегу продакт-менеджер Алексей. — Самое главное, что у нас есть для отдыха — эта уличная мебель. Мы частенько стали выходить сюда позагорать. Ненадолго, конечно. Наши девчонки вдвойне довольны «подарком» руководства.


—  Перекусить на свежем воздухе — это вообще милое дело. Практикуем часто, — добавляет Богдан. — А какие крутые идеи в голову тут приходят! Можете сами проверить. Хотя, конечно, по популярности это место кухню еще не «сделало».

Антидепрессант и адреналин в чистом виде

— А вот это та самая кухня, о которой вы уже немного слышали, — проводит внутрь офиса HR компании Анастасия. — Корпоративные обеды в основном доставляются с 13 до 15 часов. Однако хотя бы одного жующего сотрудника здесь можно встретить в любое время. Орехи и сухофрукты — любимые лакомства ребят. Это полезно для умственной работы.


Анастасия

Рядом с кухней располагается одна из зон отдыха. Большой мягкий диван в обеденное время облюбовали маркетолог Юлия и наш старый знакомый Богдан.

— Я обожаю это место за цвет. Вы только посмотрите, какой сочный оранжевый! — говорит Юлия. — Цвет быстро приводит в «рабочие чувства» — хочется активничать. Особенно спасает, когда за окном мрачно. Вообще, оранжевый — отличный антидепрессант. Проверено!


Юлия

В Big Data Technologies работает 23 парня и 5 девушек. Однако последние уступают только по количеству.

— Хотите «шоу»? Надо Карину звать! Вадим, покажете, как мы умеем бурно отдыхать? — обращается к молодому человеку Анастасия.

Игровая приставка появилась в компании с переездом на новый офис. И сразу, рассказывают сотрудники, полюбилась как отличный способ выброса эмоций. Заядлыми игроками в компании называют тестировщицу Карину и Вадима.


Карина и Вадим

— Это же адреналин! В чистом виде, — улыбается Карина. — А еще игра помогает мне переключиться с одной рабочей задачи на другую. Пару минут достаточно для полной «перезагрузки».


— А как же отдых глаз? — интересуемся. — Ведь и так постоянно смотрите в монитор компьютеров, а тут еще телевизор.

— Абсолютно разные нагрузки, — уверена Карина. — А про зарядку для глаз вам лучше спросить у Игоря. Он в этом деле ас.

«Тропики» для релакса и комната сна

— Эта техника расслабления глаз известна миру уже давно, — рассказывает разработчик Игорь. — Американец Уильям Бейтс ввел для нее специальный термин — пальминг (от английского слова palm — ладонь). В чем суть? Вы трете друг о друга ладони так, чтобы они разогрелись, а затем прикладываете их к глазам. Важно, чтобы внутрь абсолютно не попадал свет. Но и давить тоже не надо. Если пальминг выполняется в жаркую погоду и избыток тепла вызывает дискомфорт, то руки можно ненадолго погрузить в холодную воду. Техника действительно работает! Можете поверить человеку, у которого не очень хорошее зрение.


Команда Big Data Technologies — ребята спортивные. На ЗОЖ айтишников «подсадил» один из основателей компании Николай. Сотрудникам оплачивают 60% от стоимости абонемента в тренажерный зал, а на кухне отведена специальная полочка под здоровое питание. Кстати, некоторые бегают на тренировки прямо во время обеда.

— В планах купить фитболы, — рассказывает Анастасия. — Девушки наши очень просили. Планируют качать пресс прямо на рабочем месте.


— Отдыхать вообще лучше после работы, но если прям совсем никак, то можно «завалиться» в комнату сна! — показывает на небольшой уютный уголок ведущий разработчик Артем. — Правда, лично мне никого будить тут еще не приходилось. Но просто побыть в тишине — полезно. Есть у нас здесь и небольшая библиотека. Книги на любой вкус! От классики до профессиональной литературы.


Артем

Два раза в неделю у ребят корпоративный английский. По средам после рабочего дня айтишники собираются в большой переговорной и играют в настолки. Эту традицию, как рассказывает команда, ввел операционный директор Владимир.

— Идея пришлось по вкусу всем сразу, — вспоминает Владимир. — Казалось бы, какой отдых? Опять напрягать мозги. Все просто! Фишка настольных игр — это мелкая моторика рук и, конечно, коммуникация! Общение с приятными, умными людьми — беспроигрышный вариант времяпрепровождения. Одна из любимых настольных игр команды — «Время Валеры». Это что-то вроде крокодила, только показывать загаданное при помощи… большого резинового мужика — Валеры!


Владимир (справа) и Валера (справа от него)

— А это еще одна изюминка нашего офиса, — указывает на потолок в фойе Богдан. — Норвежский мох. Этакий уголок для релакса, — смеется парень. — Когда в +30 градусов хочется к морю, а работы выше головы, можно глянуть на потолок и силой воображения перенестись на природу! Прямо посреди рабочего дня, — шутит Богдан.


— В районе нашего офиса бродит много бездомных котиков, — провожает нас к выходу Анастасия. — Мы периодически подкармливаем их сметаной. Слышала, что в IT-компаниях есть тенденция заводить собственных котов. Не знаю, как это влияет на продуктивность сотрудников, но в том, что мурлыканье может расслабить, уверена.

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Новый Fuze Tea — это необыЧАЙно вкусный напиток, в котором фрукты или ягоды сочетаются с экстрактом чая. Не пытайтесь представить себе этот вкус — просто попробуйте!

 
 
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Продолжаем узнавать, как проводят рабочие перерывы сотрудники столичных компаний. Сегодня рассказываем об офисе Big Data Technologies. *Партнерский материал
 
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