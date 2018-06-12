Вести ЗОЖ, не набирать вес. Невролог - о том, как противостоять стрессам

Врач-невролог, если задуматься, один из важнейших специалистов для «офисников», чей нередкий спутник — стресс. От чего страдают нервы людей разных профессий и почему принцип «отдохнуть — и все пройдет» не работает, если хочется быть здоровым, в беседе с TUT.BY объяснила врач-невролог медицинского центра «Эксана» Елена Медвецкая.





— Из-за прочной ассоциации со словом «нервы» не всем понятно, какой именно спектр проблем может помочь решить невролог. Чем занимается такой врач?

— К неврологу обращаются с заболеваниями нервной системы — инсультами, слабоумием, нарушениями функций двигательного аппарата и так далее. Сигналами о них могут быть головные боли, боли в шейном, грудном и поясничном отделе позвоночника, онемение или жжение в руках или ногах, снижение памяти, утомляемость, головокружение. Любая боль — защитная реакция организма. Это значит, что что-то не так и нужна помощь врача. Заниматься самолечением в XXI веке ни в коем случае не стоит — нужно сразу идти или к неврологу или для начала к терапевту.

— С депрессией и другими эмоциональными реакциями идут тоже к вам?

— Это уже к психотерапевту.





— Голова болит у многих довольно часто и по разным причинам. Когда это уже явный сигнал о проблеме — если болит раз в неделю или ежедневно?

— Если голова болит раз в неделю в течение десяти лет, это может быть обычным состоянием для человека, вызванным его образом жизни, например. А если ощущение появилось в последнее время, раньше его не было или оно было не таким и теперь беспокоит, то надо обратиться к врачу.

— С чем чаще всего связана головная боль?

— Может быть связана с проблемами позвоночника, повышением артериального давления, атеросклерозом, сахарным диабетом. И как раз задача невролога разобраться, что главное, найти причину и устранить ее, а не лечить только симптом приемом обезболивающих средств.

— Боли в груди, шее или спине — с чем тогда они могут быть связаны?

— Боль в шее, конечно, чаще свидетельствует о заболеваниях в шейном отделе позвоночника. 90 процентов болей в груди связаны с поражением органов, которые находятся в грудной клетке — легкие, сердце, органы кишечно-желудочного тракта. Боль спины, как правило, тоже сигнализирует о проблемах позвоночника.





— Какие исследования желательно пройти перед тем, как записаться на прием?

— В первую очередь все-таки лучше обратиться к неврологу, и уже сам врач посоветует, какое обследование делать. Но сегодня часто происходит наоборот: все сами хотят сделать МРТ (магнитно-резонансную томографию), а потом разглядывают его результаты, как картины в музее: «Я хотел посмотреть, что у меня, сделал МРТ. Много всего написано страшного. Расскажите, что там». МРТ — сложный диагностический метод, и оценить его результаты может только тот, кто его назначил.

«Мысли управляют нашим телом»

— Правда ли, что режим питания и физической активности прямиком влияет на нервную систему? Насколько тело и психика связаны?

— Напрямую: наши мысли управляют нашим телом. А стрессы есть всегда и везде. Нет ни одной профессии, представители которой не подвержены им. Другое дело, насколько организм закален и реагирует на эти стрессы, может ли им противостоять. Важно не накапливать ничего в себе, вовремя отвлечься, чтобы стрессы уходили из организма и вместе с ними не накапливались заболевания.





— Как это сделать? Что вы сами предпринимаете, когда эмоции зашкаливают?

— В такой ситуации надо максимально взять себя в руки и не поддаваться им. Профилактика стрессов — это здоровый образ жизни. Плавание очень хорошо укрепляет нервную систему: поплавать два раза в неделю не помешает. Вообще занятия спортом помогают развитию стрессоустойчивости, как и другие различные хобби.

— Есть ведь и другие факторы, помимо стрессов, которые воздействуют на нервную систему. Люди каких профессий все же больше рискуют заболеть? Особенно если говорить об остеохондрозе или расстройствах сердечно-сосудистой системы.

— Подъем тяжести, вынужденная поза, неудобное положение, длительное сидение — от этого лучше никому не становится. Конечно, чаще всего обращаются люди тяжелого физического труда.

Водители, например, приходят с болями в пояснице. Офисные работники часто обращаются как с поясными болями, так и с головными — длительная работа за компьютером и вынужденная поза тоже провоцируют жалобы. Очень часто с головными болями обращаются работники сферы образования, а также те, кто работает в ночные смены, потому что со временем постоянное напряжение дает о себе знать.

— Как тогда уберечься от развития остеохондроза, если ведешь сидячий образ жизни?

— Элементарно делать по утрам зарядку хотя бы пять-семь минут. Это уже будет очень хорошая профилактика и заболеваний позвоночника, и любых депрессий.





— Можно ли делать массаж шеи и спины самостоятельно или лучше идти к специалистам?

— Самому себе шею и спину сложно массировать, лучше хотя бы кого-то попросить об этом. При сидячем образе жизни размять мышцы не помешает, но без самостоятельной работы это принесет мало пользы. Массаж ведь делают за вас, а вы должны что-то сделать сами для своих мышц. Поэтому лучше йога, пилатес и плавание.

«Отдохнуть — и все пройдет. Такого не бывает»

— Есть ли разница между жалобами людей молодых и пациентов постарше, лет за 40?

— Молодые чаще жалуются на боли в пояснице, утомляемость. Люди постарше — на снижение памяти и головокружение.

— Как с возрастом обезопасить себя от возможных проблем при помощи питания, изменения образа жизни?

— Нужен постоянный контроль артериального давления. Те, у кого дома нет тонометра, могут померить давление в любой аптеке. Конечно, надо следить за весом, потому что дополнительные килограммы — это риск развития и атеросклероза, и гипертонии, и сахарного диабета. Уже на фоне заболеваний, которые развиваются из-за лишнего веса, появляются осложнения в виде инфарктов и инсультов.





— Вегетососудистая дистония среди людей постарше тоже не редкость. Можно ли самому диагностировать ее первые признаки?

— Опасность в том, что под маской этого заболевания может скрываться все что угодно. Естественно, обязательно надо идти к доктору, если появились жалобы, которых раньше не было: слабость, головокружение, потемнение в глазах, неуверенная походка, скачки артериального давления, приступы сердцебиения. Это могут быть признаки заболеваний внутренних органов, щитовидной железы, сердца. Вялотекущие инфекции могут так протекать. Только когда все это исключается, тогда действительно выставляется диагноз "вегетососудистая дистония".

— Насколько отличаются проблемы, беспокоящие женщин и мужчин? Есть стереотипы, что женщины больше переживают, а мужчины испытывают давление — например, на работе. Находит ли это отражение в реальных диагнозах?

— Я бы сказала, что не проблемы разные, а подход к ним: женщины относятся к себе более щепетильно. Очень часто жены приводят к врачу мужей. Мужчинам ведь кажется, что все мелочь, надо только отдохнуть — и все пройдет. Такого не бывает. И те, и другие обращаются с головной болью, головокружением. Очень часто болит именно в области шейного позвоночника. Снижение памяти и работоспособности тоже присутствует.

— Как часто лет после 40 нужно ходить на прием к неврологу, чтобы не упустить серьезных изменений в организме?

— Для профилактики капельницы и таблетки не принимаются — для профилактики ведется здоровый образ жизни. Поэтому, естественно, если есть какие-то заболевания — атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, — невролога надо посещать хотя бы раз в год. Если появляются какие-то жалобы на фоне этих заболеваний — онемение, жжение, головные боли, — обязательно надо делать УЗИ сосудов, контролировать уровень холестерина, глюкозы в крови. И, естественно, важно, чтобы артериальное давление было максимально в рабочих цифрах.





— А если особых жалоб нет?

— Хотя бы раз в два года все равно надо показаться неврологу. Чтобы врач осмотрел вас, предупредил развитие каких-либо заболеваний, потому что очень часто сейчас люди 35−40 лет приходят с жалобами на головную боль, а мы выявляем у них уже артериальную гипертензию, которой не было бы, обратись они раньше.

«У меня все разваливается»

— Приближение менопаузы — опасный период для организма женщины. Есть ли способы укрепить свое психоэмоциональное здоровье?

— Это очень ответственный период. Женщины часто приходят с болями в шейном, грудном, поясничном отделе позвоночника. Прямо так и говорят: «У меня все разваливается». Очень высокий риск в этот период развития остеопороза — вымывания кальция из костей. Он диагностируется методом денситометрии — измерения минеральной плотности костной ткани. Это делается не инвазивно, без нарушения целостности кожных покровов. И если есть признаки остеопении или остеопороза, конечно, назначаются специальные препараты. Что касается психоэмоционального здоровья, совет все тот же — активный образ жизни.

— Правда ли, что прогулки перед сном творят чудеса, обогащая клетки организма кислородом? Или, когда вы уже далеко не подросток, нужны более системные физические нагрузки?

— Лучше прогуляться перед сном, чем покушать. Только прогулками и пробежками на свежем воздухе и можно насытить организм кислородом, что полезно всем.

Конечно, с возрастом физические нагрузки уже не такие, как в двадцать лет, потому что и обмен веществ в организме совсем другой. Кому-то достаточно два раза в неделю в бассейн сходить, а кому-то надо каждый день. Все индивидуально и должно быть в удовольствие.





— Верите ли вы в силу витаминов, продающихся в аптеках? Что обычно прописываете от бессонницы и головных болей — средства народной медицины, травяные сборы или таблетки?

— Сколько специалистов, столько и мнений. Считается, что самые лучшие витамины — это те, которые выросли в той зоне, где живет человек, который их принимает. А все искусственное… В любом случае у каждого препарата, кроме основного, есть побочное действие.

Сначала надо разобраться, например, почему человек плохо спит — из-за психоэмоциональных перегрузок, рабочих ночных смен, заболеваний внутренних органов. Та же щитовидная железа может влиять на нарушение сна. Поэтому сразу никакие препараты не назначаются. Когда пациенты жалуются на нарушение сна, это могут быть и заболевания легких.

— Сколько должен спать человек, чтобы чувствовать себя здоровым?

— С возрастом сон менее продолжительный и глубокий. Это нормально. Лет после 50−60 достаточно шести часов. Человеку зрелого возраста нужно восемь часов. Если кто-то спит больше, значит, что-то не так. И надо обращать на это внимание. Здоровье человека зависит на 50 процентов от образа жизни, 20 — это наследственность, еще 20 — питание. И только 10 — уровень медицины. В XXI веке продолжительность жизни увеличилась, как и количество заболеваний. То есть люди просто стали доживать до них. Поэтому, чтобы это случилось как можно позже, однозначно нужно вести активный образ жизни, тренировать свой организм на стрессоустойчивость и ни в коем случае не набирать лишний вес.





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