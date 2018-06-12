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До старта чемпионата мира по футболу в России остались сутки

13.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
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В России всё готово к церемонии открытия крупного международного спортивного форума. 

Стадионы готовы принимать болельщиков и для обеспечения праздника усилены меры безопасности. Первый матч пройдёт в «Лужниках» между хозяевами, Россией и сборной Саудовской Аравии. Параллельно в московском Экспоцентре открылся конгресс ФИФА. Там пройдёт голосование на выбор страны, которая примет чемпионат мира в 2026 году. Заявки две: от Марокко и совместная от Канады, Мексики и США. Напомним, чемпионат в России пройдёт с 14 июня по 15 июля. В нём примет участие 32 команды по футболу.

 
 
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В России всё готово к церемонии открытия крупного международного спортивного форума.
 
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