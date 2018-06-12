Британский парламент поддержал план выхода страны из ЕС

План «Брексита» был поддержан нижней палатой парламента Великобритании 324-мя голосами против 298-ми.

Обсуждение плана получилось жарким: итоговое голосование состоялось лишь в районе полуночи 12 июня.

Ранее в законопроект про выход Великобритании из ЕС было внесено несколько поправок. Одна из них, в частности, предусматривает сохранение тесной связи британской экономики с экономикой Евросоюза даже после «Брексита». Премьер-министр Тереза Мэй, напомним, была сторонницей ухода Королевства с единого европейского рынка и из европейского таможенного союза.

Документ осталось утвердить королеве Великобритании Елизавете II.