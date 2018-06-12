Пятый фестиваль балета в Большом театре завершится гала-концертом звёзд ведущих трупп Евразии

Пятый фестиваль балета в Большом театре завершается. Сегодня на основной сцене – гала-концерт звёзд ведущих трупп Евразии.

Уже слетелись в Минск примы и премьеры из Лондона, Берлина, Дрездена, Вены, Братиславы, Таллина и Пекина. Состоялась первая репетиция с оркестром. Сегодня днём «проход» всех 23 номеров, как говориться – «при полном параде». Откроет грандиозный вечер в двух отделениях – вариация на музыку американского виртуоза Джорджа Гершвина. Артисты балета исполнят премьеру под саксофон. Сольные выступления солистов оркестра – на сцене, а не в яме – один из многих подарков под занавес юбилейного проекта.

Одно из самых ожидаемых событий этого вечера – премьера адажио из балета «Анастасия». Весь спектакль о княгине Слуцкой, прозванной ещё современниками «Жанной Д’Арк Белой Руси», публика увидит впервые в конце октября. А на сегодня билетов в театральных кассах не осталось. Места в Большом через Интернет «занимали» даже в США.