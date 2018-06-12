ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятый фестиваль балета в Большом театре завершится гала-концертом звёзд ведущих трупп Евразии

13.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Пятый фестиваль балета в Большом театре завершается. Сегодня на основной сцене – гала-концерт звёзд ведущих трупп Евразии. 

Уже слетелись в Минск примы и премьеры из Лондона, Берлина, Дрездена, Вены, Братиславы, Таллина и Пекина. Состоялась первая репетиция с оркестром. Сегодня днём «проход» всех 23 номеров, как говориться – «при полном параде». Откроет грандиозный вечер в двух отделениях – вариация на музыку американского виртуоза Джорджа Гершвина. Артисты балета исполнят премьеру под саксофон. Сольные выступления солистов оркестра – на сцене, а не в яме – один из многих подарков под занавес юбилейного проекта.

Одно из самых ожидаемых событий этого вечера – премьера адажио из балета «Анастасия». Весь спектакль о княгине Слуцкой, прозванной ещё современниками «Жанной Д’Арк Белой Руси», публика увидит впервые в конце октября. А на сегодня билетов в театральных кассах не осталось. Места в Большом через Интернет «занимали» даже в США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятый фестиваль балета в Большом театре завершается. Сегодня на основной сцене – гала-концерт звёзд ведущих трупп Евразии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Народны голас
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика