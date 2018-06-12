Наши в Кубке Беларуси. «Цементник» встретится с пинской «Волной»





Сегодня во втором квалификационном раунде розыгрыша 28-го Кубка Беларуси по футболу «Цементник» из гп. Красносельский встретится на искусственном поле гродненского стадиона ЦСК «Неман» с пинской «Волной».

Начало матча 19:00. Судьи матча минчане Е.Ясенович, Ю.Трофимук, К.Титовец, инспектор – Франц Летяго.

К сожалению, игра пройдет в Гродно, так как после визита инспекции из АБФФ был вынесен вердикт о непригодности стадиона ОАО «Красносельскстройматериалы» к приему матчей такого уровня.

Для красносельчан это будет третий в истории поединок в кубковых турнирах. 30 июля 2008 г. на стадии 1/32 финала «Цементник» проиграл слонимскому «Коммунальнику» 1:7, а 15 июня 2011 г. «Клецку» 0:4. «Цементник» действующий чемпион Гродненской области. В нынешнем первенстве команда идет на втором месте, имея игру в запасе.

Для «Волны» сегодняшний матч будет 50-м в рамках розыгрыша Кубка Беларуси. Пока что баланс игр пинчан выглядит следующим образом: +19=2-28, разница мячей 78:94.

«Волна» выступает в первой лиге чемпионата страны и после десяти туров занимает с девятью очками одиннадцатое место из пятнадцати команд-участниц.

Более подробно о сопернике цемзаводчан по 1/32 розыгрыша Кубка можно почитать здесь .