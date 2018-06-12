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В Пятаках горел дом
13.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
13 июня в 1.40 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о загорании постельных принадлежностей в частном жилом доме в д. Пятаки Волковысского района.
В результате пожара повреждены матрац, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома, сообщает
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13 июня в 1.40 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о загорании постельных принадлежностей в частном жилом доме в д. Пятаки Волковысского...
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