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Чтоб не получилось, как в Беларуси. "Почта России" просит отложить снижение лимитов на зарубежные посылки

13.06.2018 09:05 — Разное | Tut.by  
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«Почта России», как пишет «Коммерсант», предлагает правительству перенести снижение беспошлинного порога для зарубежных посылок с 1 тысячи евро до 200 евро на начало 2021 года. Изменения могут негативно повлиять на бизнес предприятия из-за отсутствия технологии автоматического взимания пошлин. Но российские интернет-магазины продолжают настаивать на быстром введении лимита.

Кроме того, урезание лимитов может привести не только к затовариванию складов в почтовых отделениях, как в Швеции, но и к увеличению расходов почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений. Схожие последствия, указывают в «Почте России», зафиксировала и почта Беларуси.


Фото с сайта habinfo.ru

Как сообщает издание, гендиректор «Почты России» Николай Подгузов попросил вице-премьера Максима Акимова перенести снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до € 200 с 2019-го на 2021 год. По его мнению, снижение лимита без изменения технологии взимания пошлин парализует таможенное оформление на существующей инфраструктуре «Почты России»

Напомним, в России запланировано снижение беспошлинного порога до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро с 1 января 2019-го. Это предусмотрено решением ЕАЭС. 29 марта этого года вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». В документе говорится о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Так, до конца 2018 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товары на 1500 евро и по весу до 50 килограммов.

С 2019 года нормы будут постепенно идти в сторону понижения. Так, уже в следующем году можно будет ввозить 50 килограммов товара, но на сумму не больше 1000 евро. В 2020-м — сумки туристов должны похудеть до 35 килограммов, а вещи в них подешеветь до 750 евро. В 2021 году привозить можно будет лишь 25 кило товаров не больше чем на 500 евро.

Если человек будет везти чего-то сверх лимита, ему придется заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм.

Сейчас верхнюю границу норм и беспошлинного ввоза товаров для физлиц, и лимиты на международные посылки устанавливает ЕЭК. Но страны, которые входят в ЕАЭС, могут снижать их на национальном уровне. Какие конкретно изменения ожидают белорусов?

Интернет-торговля — перспективный рынок для «Почты России»: ее доходы от услуг компаниям в этой сфере в 2017 году составили 48 млрд российских руб., или 30% от выручки, а доля на трансграничном рынке — 97%.

В «Почте России» также указывают на негативный зарубежный опыт снижения беспошлинного порога. Так, в Швеции в начале 2018 года отменили освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров в электронной торговле. В итоге потребители стали намного чаще отказываться от заказанных онлайн товаров. Это привело не только к затовариванию складов в почтовых отделениях, но и к расходам шведского почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений. Схожие последствия, указывает Николай Подгузов, зафиксировала и почта Беларуси, пишет «Коммерсант».

Напомним, белорусы, которые ездят за границу не чаще одного раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. А те, кто ездит чаще, — на 20 кг и 300 евро.

 
 
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"Почта России", как пишет "Коммерсант", предлагает правительству перенести снижение беспошлинного порога для зарубежных посылок с 1 тысячи евро до 200 евро на начало...
 
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