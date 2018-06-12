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Девушка из Бельгии выиграла конкурс красоты «Мисс мундиаль»
18-летняя бельгийка Зоэ Брюне получила от жюри титул «Мисс мундиаль-2018» на конкурсе, который прошёл в Германии.
Подобные конкурсы традиционно проходят накануне чемпионатов мира по футболу. В них принимают участие девушки из всех 32-х стран участниц форума. Первый подобный смотр красавиц организовали в 2006 году.
Зоэ Брюне, получив корону, выразила надежду, что её успех вдохновит на подвиги и футболистов сборной Бельгии.
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18-летняя бельгийка Зоэ Брюне получила от жюри титул «Мисс мундиаль-2018» на конкурсе, который прошёл в Германии.
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