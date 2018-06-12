Девушка из Бельгии выиграла конкурс красоты «Мисс мундиаль»

18-летняя бельгийка Зоэ Брюне получила от жюри титул «Мисс мундиаль-2018» на конкурсе, который прошёл в Германии.

Подобные конкурсы традиционно проходят накануне чемпионатов мира по футболу. В них принимают участие девушки из всех 32-х стран участниц форума. Первый подобный смотр красавиц организовали в 2006 году.

Зоэ Брюне, получив корону, выразила надежду, что её успех вдохновит на подвиги и футболистов сборной Бельгии.