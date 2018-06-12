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Слоны сыграли в футбол в Таиланде
Слон играет в футбол? В преддверии чемпионата мира на поле в Таиланде вышла команда «тяжеловесов».
Они были украшены нарисованными флагами стран-участниц предстоящего мирового первенства. Сыграли против студенческой сборной и победили. Итоговый счёт – 2:1. В матче использовали большой футбольный мяч, как раз по размеру необычным игрокам.
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Слон играет в футбол? В преддверии чемпионата мира на поле в Таиланде вышла команда «тяжеловесов».
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