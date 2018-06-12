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Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков

13.06.2018 09:08 — Разное | Ежедневник  
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Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков

Пробка образовалась на трассе МинскБрест — Москва, решением проблемы занимаются местные гаишники. В пробке застряли тысячи болельщиков, которые направлялись через Беларусь на ЧМ по футболу в Россию.

В Дубровенском районе Беларуси на границе с Россией образовался затор из автомобилей. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на начальника отделения ГАИ УВД Витебского исполкома Александра Казючица.

Он отметил, что пробка возникла на трассе М1 Минск — Брест — Москва. При этом он не сообщил причины образования затора. В настоящее время в Дубровенском районе работают сотрудники ГАИ Беларуси, они обеспечивают дорожную безопасность и своевременное продвижение колонны.

Как отмечает телеканал «Мир», в пробке застряли тысячи болельщиков, которые едут на чемпионат мира по футболу-2018 в Россию через Беларусь.

В конце мая Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение по визовому режиму для иностранных болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 через белорусскую территорию. Для иностранных фанатов в Беларуси будет действовать безвизовый режим с 4 июня по 25 июля.

Россия в ответ предоставит такую же возможность для иностранцев с 21 по 30 июня 2019 года на время проведения Европейских игр в Минске.
 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пробка образовалась на трассе Минск — Брест — Москва, решением проблемы занимаются местные гаишники. В пробке застряли тысячи болельщиков, которые направлялись...
 
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