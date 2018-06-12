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Затор на границе Беларуси и России задерживает болельщиков
13.06.2018 09:08 — Разное | Ежедневник
Пробка образовалась на трассе Минск — Брест — Москва, решением проблемы занимаются местные гаишники. В пробке застряли тысячи болельщиков, которые направлялись через Беларусь на ЧМ по футболу в Россию.
В Дубровенском районе Беларуси на границе с Россией образовался затор из автомобилей. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на начальника отделения ГАИ УВД Витебского исполкома Александра Казючица.
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Пробка образовалась на трассе Минск — Брест — Москва, решением проблемы занимаются местные гаишники. В пробке застряли тысячи болельщиков, которые направлялись...
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