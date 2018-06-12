Зарплата американская, прописка — белорусская. В Минск пришёл Crossover

Несколько недель назад возможности квалифицированных разработчиков, которые хотят работать удалённо, расширились: в Беларусь физически пришла компания Crossover. Разбираемся с директором Crossover в Беларуси Ириной Максимовой, что это значит для нашего рынка труда.





Что такое Crossover?

Crossover — это рекрутинговая компания, которая занимается поиском работников для ИT-компаний и холдинга ESW Capital .

Основная деятельность холдинга — разработка ПО. Он состоит из приобретённых ранее продуктовых компаний, дела у которых шли не слишком хорошо. После совершения сделки новые владельцы ликвидируют физические офисы (но не коллективы) и переводят весь процесс разработки на удалённый формат. Это позволяет убрать всё «лишнее»: проблемы с арендой, обслуживающий здание персонал, офис-менеджеров и прочие позиции, которые напрямую не относятся к процессу создания ПО. Даже найм новых разработчиков вынесен за скобки — этим занимается Crossover.

В компании рассказали, что ресурсы, сэкономленные на такой оптимизации, и новый процесс разработки,позволяют сделать продукт прибыльным. Яркие и широкоизвестные примеры — компании Kerio и Jive Software.

Работа в холдинге для программиста — это, по сути, альтернатива и работе в офисе, и фрилансу.

Чем это отличается от фриланса, и чем от работы в офисе?

Crossover ищет разработчиков, которые не готовы иметь дело с «тёмной стороной» фриланса, но при этом желают работать удаленно.

— При трудоустройстве через витрину Crossover разработчик получает не «проект» или «фронт работ», а вступает во вполне прогнозируемые трудовые отношения формата «40-часовая рабочая неделя».

При этом разработчику предлагают гибкий график, который оговаривается с учётом специфики позиции и проекта. Это может быть как и стандартная пятидневная рабочая неделя, так и четырёх- или даже трёхдневная. Были прецеденты, когда разработчики распределяли свои 40 часов на 7 дней.

Ирина не сомневается, что это хорошая альтернатива:

— Давайте начистоту, рейты на том же Upwork для опытных фрилансеров на уровне $15-30 в час — это норма. Но сколько люди тратят времени на развитие своего аккаунта, поиск заказов, согласование условий? Да банально вникнуть в проект? Crossover позволяет работать удалённо за большие деньги, не беспокоясь о том, что завтра проект завершится и придётся опять искать заказчика.





Как здесь нанимают и сколько платят?

Процесс найма в Crossover разделён на два этапа:

Выполнение тестовых заданий онлайн, где кандидат показывает свои профессиональные навыки и уровень владения английским языком После, при получении удовлетворительного результата, интервью с нанимающим менеджером. Он соберёт данные, разузнает предпочтения человека и подберёт ему наиболее приемлемый проект или команду.

Сейчас Crossover предлагает среднемировую зарплату без учёта региона с почасовой оплатой.

— Можно физически находиться хоть на берегу моря Лаптевых — нужен только интернет, навыки и знание английского для работы в интернациональной команде, — поясняет Ирина.

Она подчёркивает, что почасовая оплата — это прозрачный и комфортный подход, который понятен в любой части планеты. Это необходимо в случае, если по каким-то причинам «доработать» 40 часов за неделю не получилось, или наоборот — проект потребовал согласования сверхурочных.

Контроль за сотрудниками выполняется с помощью трекера активности, это стандартная практика для того же Upwork.

Кого ищет Crossover в Беларуси?

— Crossover интересны, в первую очередь, высококлассные специалисты уровня Senior и выше. Для них тоже существует локальный потолок зарплат: смысл платить специалисту 8 тысяч долларов в месяц и выше, если никто даже не думает предлагать больше 4-5? Когда человек является состоявшимся профессионалом и проработал в сфере 8-15 лет, то «плюшки» офисной работы отходят на второй план, — говорит региональный менеджер компании Ирина Максимова.

Белорусы и так могли работать в холдинге. Что изменится с его официальным приходом в Минск?

Сам факт появления регионального менеджера в Беларуси не «открывает» Crossover — местные разработчики давно и без проблем проходят на витрину сотрудников и работают в различных компаниях холдинга ESW Capital.

Появление регионального менеджера в лице Ирины Максимовой открывает другие перспективы: оффлайновые мероприятия для сотрудников и кандидатов. Подобные ивенты раз в три недели проходят в Москве под руководством директора Crossover Russia Владимира Еронина. Настал черед Минска и республики в целом.





— У нас огромный фронт работ. Белорусское ИT-сообщество достаточно велико, и мы уверены, что сможем привлечь его внимание к Crossover и нашим офферам, — комментирует свои задачи Ирина. — В первую очередь речь идёт о проведении в Минске мероприятий под названием Hiring Tournament.

Hiring Tournament — это мероприятие по формату напоминает хакатоны, приз в которых — приглашение работать в холдинге. В первую очередь в их рамках происходит отбор на позиции с зарплатой от 100 тысяч долларов США в год и выше (от $50/час). Приходит от нескольких десятков до сотни человек. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету о профиле кандидата.

На Hiring Tournament представители компании рассказывают о Crossover, особенностях работы и как выглядит тестирование. Затем участники получают задание, которое нужно выполнить до 11:00 следующего дня. Если задание выполнено успешно, в течение суток-двух приходят приглашения для собеседования от менеджера конкретной команды могут предложить работу. На этих хакатонах нет «призовых» мест: все, кто удачно решают задачу, попадают «на витрину», значит, будут проходить собеседование. Hiring Tournament проходят в России, Турции, Аргентине, Бразилии.

Первый минский Hiring Tournament пройдёт 16 июня в Renaissance Minsk Hotel.

Фото: Александр Корсаков