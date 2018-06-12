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Зарплата американская, прописка — белорусская. В Минск пришёл Crossover
Несколько недель назад возможности квалифицированных разработчиков, которые хотят работать удалённо, расширились: в Беларусь физически пришла компания Crossover. Разбираемся с директором Crossover в Беларуси Ириной Максимовой, что это значит для нашего рынка труда.
Что такое Crossover?
Основная деятельность холдинга — разработка ПО. Он состоит из приобретённых ранее продуктовых компаний, дела у которых шли не слишком хорошо. После совершения сделки новые владельцы ликвидируют физические офисы (но не коллективы) и переводят весь процесс разработки на удалённый формат. Это позволяет убрать всё «лишнее»: проблемы с арендой, обслуживающий здание персонал, офис-менеджеров и прочие позиции, которые напрямую не относятся к процессу создания ПО. Даже найм новых разработчиков вынесен за скобки — этим занимается Crossover.
В компании рассказали, что ресурсы, сэкономленные на такой оптимизации, и новый процесс разработки,позволяют сделать продукт прибыльным. Яркие и широкоизвестные примеры — компании Kerio и Jive Software.
Работа в холдинге для программиста — это, по сути, альтернатива и работе в офисе, и фрилансу.
Чем это отличается от фриланса, и чем от работы в офисе?
Crossover ищет разработчиков, которые не готовы иметь дело с «тёмной стороной» фриланса, но при этом желают работать удаленно.
— При трудоустройстве через витрину Crossover разработчик получает не «проект» или «фронт работ», а вступает во вполне прогнозируемые трудовые отношения формата «40-часовая рабочая неделя».
При этом разработчику предлагают гибкий график, который оговаривается с учётом специфики позиции и проекта. Это может быть как и стандартная пятидневная рабочая неделя, так и четырёх- или даже трёхдневная. Были прецеденты, когда разработчики распределяли свои 40 часов на 7 дней.
Ирина не сомневается, что это хорошая альтернатива:
Как здесь нанимают и сколько платят?
Процесс найма в Crossover разделён на два этапа:
Сейчас Crossover предлагает среднемировую зарплату без учёта региона с почасовой оплатой.
Она подчёркивает, что почасовая оплата — это прозрачный и комфортный подход, который понятен в любой части планеты. Это необходимо в случае, если по каким-то причинам «доработать» 40 часов за неделю не получилось, или наоборот — проект потребовал согласования сверхурочных.
Контроль за сотрудниками выполняется с помощью трекера активности, это стандартная практика для того же Upwork.
Кого ищет Crossover в Беларуси?
Белорусы и так могли работать в холдинге. Что изменится с его официальным приходом в Минск?
Сам факт появления регионального менеджера в Беларуси не «открывает» Crossover — местные разработчики давно и без проблем проходят на витрину сотрудников и работают в различных компаниях холдинга ESW Capital.
Появление регионального менеджера в лице Ирины Максимовой открывает другие перспективы: оффлайновые мероприятия для сотрудников и кандидатов. Подобные ивенты раз в три недели
Hiring Tournament — это мероприятие по формату напоминает хакатоны, приз в которых — приглашение работать в холдинге. В первую очередь в их рамках происходит отбор на позиции с зарплатой от 100 тысяч долларов США в год и выше (от $50/час). Приходит от нескольких десятков до сотни человек. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету о профиле кандидата.
На Hiring Tournament представители компании рассказывают о Crossover, особенностях работы и как выглядит тестирование. Затем участники получают задание, которое нужно выполнить до 11:00 следующего дня. Если задание выполнено успешно, в течение суток-двух приходят приглашения для собеседования от менеджера конкретной команды могут предложить работу. На этих хакатонах нет «призовых» мест: все, кто удачно решают задачу, попадают «на витрину», значит, будут проходить собеседование. Hiring Tournament проходят в России, Турции, Аргентине, Бразилии.
Первый минский Hiring Tournament
Фото: Александр Корсаков
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Несколько недель назад возможности квалифицированных разработчиков, которые хотят работать удалённо, расширились: в Беларусь физически пришла компания Crossover....
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