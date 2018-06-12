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Заседание Совмина Союзного государства пройдет в Москве

13.06.2018 09:02 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут в среду в Москве заседание Совета министров Союзного государства.

В повестке дня заседания - широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, миграционной и других областях. Всего планируется обсудить 14 вопросов.

Как сообщили ранее в аппарате правительства, стороны подведут итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год и работы Телерадиовещательной организации Союзного государства в прошлом году.

"Будет обсужден вопрос о ходе выполнения плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016-2018 годы и перспективы дальнейшего взаимодействия в данной области", - сообщил сотрудник аппарата.

Он добавил, что стороны также примут решения по прогнозным балансам спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства и индикативным балансам его топливно-энергетических ресурсов на 2018 год.

Кроме того, в рамках повестки дня планируется рассмотреть отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год.

В аппарате правительства рассказали, что масштабный блок вопросов касается развития российско-белорусского сотрудничества в области науки и инноваций. "Стороны проанализируют результаты, полученные в ходе выполнения программы Союзного государства "Совершенствование системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России на основе высоких технологий" на 2011-2015 годы, примут решение относительно учреждения Премии Союзного государства в области науки и техники", - сказал сотрудник аппарата.

Кроме того, в среду запланированы переговоры Д.Медведева с А.Кобяковым. В этом году они уже встречались в Алматы в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и в Душанбе "на полях" заседания Совета глав правительств СНГ. В 2017 году главы правительств РФ и Беларуси встречались 10 раз.

Беларусь - важнейший партнер и союзник России. Приоритетом в двусторонних отношениях является укрепление торгово-экономических связей. По итогам прошлого года товарооборот между РФ и Беларусью увеличился на 23,5% по сравнению с 2016 годом до $32,4 млрд. В I квартале 2018 года динамика также позитивная - рост на 20,3% до $8,4 млрд.

 
 
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Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков проведут в среду в Москве заседание Совета министров Союзного государства. В повестке дня...
 
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