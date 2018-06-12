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Шоколад «Президент Эксклюзив» появился в крупных торговых сетях Беларуси

13.06.2018 09:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уже 13 июня новая плитка шоколада премиум-класса «Президент Эксклюзив» поступила в крупные торговые сети страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоколад «Президент Эксклюзив» появился в крупных торговых сетях Беларуси

Накануне шоколад разошелся по фирменным магазинам кондитерской фабрики и уже успел покорить белорусских сладкоежек (подробнее здесь). Как и его предшественник, шоколад «Президент Эксклюзив» не содержит сахара, а значит, прекрасно подходит тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни.

 
 
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Новости Беларуси. Уже 13 июня новая плитка шоколада премиум-класса «Президент Эксклюзив» поступила в крупные торговые сети страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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