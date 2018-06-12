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Женская сборная Беларуси проиграла Швейцарии в квалификации ЧМ-2019

13.06.2018 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Женская сборная Беларуси проиграла Швейцарии в квалификации ЧМ-2019
Белорусская федерация футбола

Первый мяч в ворота нашей команды влетел уже на исходе пятой минуты: давление швейцарок, начавших встречу очень активно, привело к пенальти, которое уверенно исполнила Ана-Мария Црногорчевич.

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Голом завершилась и стремительная комбинация сборной Швейцарии на 18-й минуте. На свой счет его записала капитан Лара Дикенманн. На 34-й минуте в результате необязательного стандарта последовал автогол. После перерыва швейцарки еще дважды огорчили белорусского вратаря. Окончательный счет встречи – 0:5 не в пользу команды Беларуси. 

Беларусь - Швейцария 0:5 (0:3)

Минск, Стадион ФК «Минск».

Беларусь: Воскобович, Уразаева, Карачун (к) (Козюпа, 46), Юшко, Луцкевич, Щербаченя, Кубичная, Харланова (Шлапакова, 83), Слесарчик, Шатиленя, Ольховик (Дубень, 75).

Швейцария: Тальманн, Штирли, Бюлер, Кивик, Мариц, Дикенманн (к), Каллигарис, Вельти (Видмер, 60), Ройтелер (Айгбогун, 72), Бахманн, Црногорчевич (Леманн, 46). 

Голы: 

0:1 - Црногорчевич (п), 5; 

0:2 - Дикенманн, 18; 

0:3 - Карачун (автогол), 34; 

0:4 - Дикенманн, 55; 

0:5 - Каллигарис, 76.

 
Теги: Минск
 
 
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