Проведут «прямые линии» и приём граждан

Проведут «прямые линии»…

14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 23-4-58 – КУЛАГИН Владимир Владимирович, председатель Смиловичского сельисполкома.

14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 28-5-03 – БОРБУТ Екатерина Михайловна, начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома, по вопросам пенсионного законодательства.

15 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 25-1-81 – СЕМИЖОН Владимир Иванович, и.о. директора ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат».

16 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ШАХОТЬКО Алла Константиновна, заместитель председателя Червенского райисполкома.

16 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801714) 28-5-76 – КУРЕЙЧИК Инна Александровна, заместитель начальника инспекции — начальник управления по работе с плательщиками по Червенскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.

Начальник отдела таможенных расследований Минской региональной таможни Дмитрий Владимирович ХАРАЧИНСКИЙ по тел. (8017) 218-95-60 проведёт «прямые линии»:

14 июня с 10.00 до 11.00 — на тему: «Меры обеспечения административного процесса, применяемые в таможенных органах Республики Беларусь».

15 июня с 10.00 до 11.00 — на тему: «Вынесение постановления о наложении административного взыскания (без составления протокола об АП) в отношении физического лица: понятие, об обенности и порядок применения».

… приём граждан

15 июня с 10.00 до 11.00 в здании Червенского райисполкома (каб.51) — АТРОЩЕНКО Пётр Алексеевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Предварительная запись на приём — 13-14 июня с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по тел. 26-0-51, 22-3-24.

15 июня с 10.00 до 12.00 в здании УЗ «Червенская ЦРБ» (актовый зал) – КУЗЬМИН Алексей Константинович, инспектор по Минской области Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.

Предварительная запись — 14 июня по тел. 22-3-24, 28-2-28 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.