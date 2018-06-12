ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проведут «прямые линии» и приём граждан

13.06.2018 — Разное | Раёны весник  
Размер текста:
A
A
A

Проведут «прямые линии» и приём гражданПроведут «прямые линии»…

14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 23-4-58 – КУЛАГИН Владимир Владимирович, председатель Смиловичского сельисполкома.

14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 28-5-03 – БОРБУТ Екатерина Михайловна, начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома, по вопросам пенсионного законодательства.

15 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 25-1-81 – СЕМИЖОН Владимир Иванович, и.о. директора ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат».

16 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ШАХОТЬКО Алла Константиновна, заместитель председателя Червенского райисполкома.

16 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801714) 28-5-76 – КУРЕЙЧИК Инна Александровна, заместитель начальника инспекции — начальник управления по работе с плательщиками по Червенскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.

Начальник отдела таможенных расследований Минской региональной таможни Дмитрий Владимирович ХАРАЧИНСКИЙ по тел. (8017) 218-95-60 проведёт «прямые линии»:
14 июня с 10.00 до 11.00 — на тему: «Меры обеспечения административного процесса, применяемые в таможенных органах Республики Беларусь».

15 июня с 10.00 до 11.00 — на тему: «Вынесение постановления о наложении административного взыскания (без составления протокола об АП) в отношении физического лица: понятие, об обенности и порядок применения».

… приём граждан
15 июня с 10.00 до 11.00 в здании Червенского райисполкома (каб.51) — АТРОЩЕНКО Пётр Алексеевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Предварительная запись на приём — 13-14 июня с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по тел. 26-0-51, 22-3-24.

15 июня с 10.00 до 12.00 в здании УЗ «Червенская ЦРБ» (актовый зал) – КУЗЬМИН Алексей Константинович, инспектор по Минской области Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.
Предварительная запись — 14 июня по тел. 22-3-24, 28-2-28 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведут «прямые линии»… 14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 23-4-58 – КУЛАГИН Владимир Владимирович, председатель Смиловичского сельисполкома. 14 июня с 10.00 до 12.00 по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беспилотный Volkswagen Sedric Active: для любителей серфинга, которые не любят водить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика