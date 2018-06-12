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Проведут «прямые линии» и приём граждан
13.06.2018 — Разное | Раёны весник
Проведут «прямые линии»…
14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 23-4-58 – КУЛАГИН Владимир Владимирович, председатель Смиловичского сельисполкома.
14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 28-5-03 – БОРБУТ Екатерина Михайловна, начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома, по вопросам пенсионного законодательства.
15 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 25-1-81 – СЕМИЖОН Владимир Иванович, и.о. директора ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат».
16 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ШАХОТЬКО Алла Константиновна, заместитель председателя Червенского райисполкома.
16 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801714) 28-5-76 – КУРЕЙЧИК Инна Александровна, заместитель начальника инспекции — начальник управления по работе с плательщиками по Червенскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.
Начальник отдела таможенных расследований Минской региональной таможни Дмитрий Владимирович ХАРАЧИНСКИЙ по тел. (8017) 218-95-60 проведёт «прямые линии»:
15 июня с 10.00 до 11.00 — на тему: «Вынесение постановления о наложении административного взыскания (без составления протокола об АП) в отношении физического лица: понятие, об обенности и порядок применения».
… приём граждан
15 июня с 10.00 до 12.00 в здании УЗ «Червенская ЦРБ» (актовый зал) – КУЗЬМИН Алексей Константинович, инспектор по Минской области Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.
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Проведут «прямые линии»… 14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 23-4-58 – КУЛАГИН Владимир Владимирович, председатель Смиловичского сельисполкома. 14 июня с 10.00 до 12.00 по...
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