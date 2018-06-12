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Автобус перевернулся в Индии: 17 пассажиров погибли
Столкновение автобуса с дорожным ограждением в Индии привело к множественным жертвам. Погибли 17 человек, ещё более 30-ти получили ранения.
ДТП случилось утром 13 июня в северном штате Уттар-Прадеш. Сообщается, что авария произошла из-за неудачной попытки водителя автобуса опередить легковой автомобиль. В ходе манёвра транспортное средство с пассажирами столкнулось с ограждением и перевернулось.
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Столкновение автобуса с дорожным ограждением в Индии привело к множественным жертвам. Погибли 17 человек, ещё более 30-ти получили ранения.
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