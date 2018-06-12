Автобус перевернулся в Индии: 17 пассажиров погибли

Столкновение автобуса с дорожным ограждением в Индии привело к множественным жертвам. Погибли 17 человек, ещё более 30-ти получили ранения.

ДТП случилось утром 13 июня в северном штате Уттар-Прадеш. Сообщается, что авария произошла из-за неудачной попытки водителя автобуса опередить легковой автомобиль. В ходе манёвра транспортное средство с пассажирами столкнулось с ограждением и перевернулось.