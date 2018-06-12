Беспилотный Volkswagen Sedric Active: для любителей серфинга, которые не любят водить

На проходящей в эти дни крупнейшей IT-выставке CEBIT в Ганновере Volkswagen продемонстрировал новую версию своего беспилотного однообъемника Sedric.





Sedric Active — такое обозначение получил новый вариант автономного челнока, который, по замыслу разработчиков, адресован людям, ведущим активный образ жизни. В данном случае акцент сделан на серферах — на крыше концепта, где изначально расположились лазерные сканеры (наряду с камерами и радарами они отвечают за восприятие внешнего мира электрокаром), появились крепления для экипировки и оборудования для серфинга.





Салон беспилотного шаттла рассчитан на четверых седоков, которые располагаются лицом друг к другу. Пол машины устлан деревом, водительского места не предусмотрено: единственный орган управления — это брелок с кнопкой, с помощью которого можно вызвать машину (сделать это можно и с помощью мобильного приложения). Общение с машиной (указание маршрута и т.д.) осуществляется с помощью голосовых команд.





Со временем Sedric (к слову, это сокращение от self-driving car) должен переродиться в беспилотное транспортное средство, которое будет использоваться Volkswagen и входящими в его состав дочерними брендами преимущественно в сфере каршеринга.