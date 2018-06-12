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Сколько белорусы переплачивают за импортные лекарства

13.06.2018 09:36 — Разное | Партизан  
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От самых дешевых до самых дорогих – как выглядят цены на лекарства в Беларуси по сравнению с соседними странами.

Сколько белорусы переплачивают за импортные лекарства
Больше 130 импортных лекарств подешевели – сообщает представитель Минздава. Более чем на 1000 медикаментов установлены ограничения на максимальные цены для продажи в аптеках, пишет "Завтра твоей страны".

− В первую очередь это касается случаев, когда поступали жалобы пациентов о том, что препараты стоят дороже в нашей стране по сравнению с соседней Россией, − рассказала журналистам начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская.

Ведомство регулярно проводит мониторинг цен на лекарства в отечественных аптеках, после чего принимает меры по сдерживанию роста стоимости лекарств. Но, как видно из составленной нами таблицы, это не всегда гарантируют белорусам более выгодные цены, чем гражданам соседних стран. В начале года руководство отрасли сообщало о снижении стоимости 117 медпрепаратов.

Для сдерживания роста цен на лекарства в феврале этого года Минздрав, фармацевтические компании и другие игроки рынка подписали специальный меморандум.

Завтра твоей страны проанализировало стоимость некоторых популярных лекарств в Беларуси и соседних странах. Только два из десяти сравниваемых препаратов оказались дешевле, чем в других странах. А отличилась Беларусь самым широким диапазоном цен на одни и те же лекарства и самой высокой максимальной стоимостью на 60% медикаментов.



Найти самые дешевые лекарства больше шансов у украинцев – на пять из десяти сравниваемых препаратов там самая низкая минимальная цена.

В среднем столько же, сколько в Беларуси, можно отдать за лекарства в аптеках в Литве и Московской области в России. Но если сравнить самые дешевые варианты, то Беларусь проигрывает России.

Ценообразование лекарственных препаратов зависит от начальной цены, которую устанавливает производитель, курса валют, наценок поставщиков, оптовых торговцев и аптек, а также от объема рынка – чем он больше, тем больше возможностей получать различные скидки на разных этапах цепочки от производителя к потребителю.


Свою роль играют компенсационные механизмы и налоговая политика – например, в Польше есть список «возмещаемых» лекарств, которые стоят на порядок дешевле за счет субсидирования со стороны государства. В некоторых европейских странах гражданам дают возможность вычесть стоимость покупаемых лекарств из подоходного налога.

В Беларуси тоже существует целый список обстоятельств, когда пациент получает лекарства на льготных условиях или вовсе бесплатно, но касается это, в основном, отечественных препаратов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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От самых дешевых до самых дорогих – как выглядят цены на лекарства в Беларуси по сравнению с соседними странами.
 
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