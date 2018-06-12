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На защитника Куропат Алексея Туровича в милиции составили три протокола
Защитника Куропат режиссера Алексея Туровича отпустили из милиции, составив на него три протокола, передает
Туровича задержали вечером 12 июня на улице Карбышева. Как говорил свидетель инцидента Павел Северинец, мужчину затащили в милицейскую машину и повезли в участок. Причину задержания милиционеры не пояснили.
В Боровлянском отделе милиции Минского РУВД Туровича обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, мелком хулиганстве и препятствовании работе общественного учреждения.
Алексей Турович — режиссер фильма "Желтый песочек" по произведению Василя Быкова. Лента посвящена теме расстрелов в Куропатах.
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Защитника Куропат режиссера Алексея Туровича отпустили из милиции, составив на него три протокола, передает Радио "Свобода".
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