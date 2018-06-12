На защитника Куропат Алексея Туровича в милиции составили три протокола

Туровича задержали вечером 12 июня на улице Карбышева. Как говорил свидетель инцидента Павел Северинец, мужчину затащили в милицейскую машину и повезли в участок. Причину задержания милиционеры не пояснили.





В Боровлянском отделе милиции Минского РУВД Туровича обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, мелком хулиганстве и препятствовании работе общественного учреждения.





Алексей Турович — режиссер фильма "Желтый песочек" по произведению Василя Быкова. Лента посвящена теме расстрелов в Куропатах.