Отдаст ли Лукашенко лавры борца с коррупцией судьям?

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».





В Беларуси едва ли не ежедневно появляется информация о задержаниях спецслужбами чиновников самого высокого ранга и иных управленцев по обвинению в коррупции. Борьба с этим пагубным явлением длится десятилетия, но видимого результата не дает. Может, и Беларуси стоит последовать путем Украины?





Михаил Пастухов полагает, что это было бы целесообразно, поскольку создает дополнительные гарантии независимости судов, которые будут специализироваться на такого рода делах, пишет "Завтра твоей страны" . Судья Конституционного суда Республики Беларусь первого созыва профессорполагает, что это было бы целесообразно, поскольку создает дополнительные гарантии независимости судов, которые будут специализироваться на такого рода делах, пишет





— Ведь наши суды, хотя и объявляются по закону независимыми, однако очень чувствительны к тому, кого они судят – то ли это простой гражданин, бизнесмен, как например, Александр Кнырович, которого сейчас будут дальше судить в закрытом судебном заседании, или это бывший госчиновник, — считает доктор юридических наук.









По его мнению, создание антикоррупционного суда в какой-то степени позволило бы рассматривать эти категории дел объективно, непредвзято, возможно, с дополнительными гарантиями защиты прав обвиняемых по всем правилам судопроизводства.





— Дополнительный контроль за рассмотрением такого рода дел препятствовал бы оказанию давления на судей, например, со стороны вышестоящих органов, начальников, — поясняет эксперт. — Я лично поддержал бы такую инициативу.





Но есть ли у нас специалисты, которые могли бы стать судьями антикоррупционного суда?





— Вопрос резонный. Здесь действительно надо быть в большей степени специалистом в области экономических отношений и экономического права, быть знакомым с азами бухгалтерского учета, поскольку придется делать много расчетов, — считает Михаил Пастухов. — Должен осуществляться тщательный отбор кандидатов в такой суд.





По мнению эксперта, отбор может проводить специальная конкурсная комиссия при Верховном суде с участием депутатов, представителей общественности, чтобы выбрать наиболее авторитетных и достойных судей.





В то же время в Беларуси судей назначает глава государства. Возможна ли в условиях такой более чем двадцатилетней практики реальная независимость антикоррупционного суда, если бы он был создан в нашей стране?





Такие коллегии можно было бы создавать в рамках областных судов, считает эксперт.





— И если проводить набор этих судей путем конкурсного отбора на 3-5 лет, это дало бы дополнительные гарантии, что их не смогут освободить от должности в связи с тем, что они примут принципиальное решение. Например, освободить лицо, которое было задержано за взятку в условиях так называемой контрольной закупки, то есть, с элементами провокации, — рассуждает эксперт.





По мнению Михаила Пастухова, если такой суд начнет объективно рассматривать дела, нельзя исключить, что значительную часть обвиняемых он может оправдать в связи с незаконным задержанием этих лиц. И это подвигло бы судей к более ответственному выполнению своего долга перед законом и обществом.