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Отдаст ли Лукашенко лавры борца с коррупцией судьям?
Нужен ли в Беларуси антикоррупционный суд?
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».
В Беларуси едва ли не ежедневно появляется информация о задержаниях спецслужбами чиновников самого высокого ранга и иных управленцев по обвинению в коррупции. Борьба с этим пагубным явлением длится десятилетия, но видимого результата не дает. Может, и Беларуси стоит последовать путем Украины?
Судья Конституционного суда Республики Беларусь первого созыва профессор Михаил Пастухов полагает, что это было бы целесообразно, поскольку создает дополнительные гарантии независимости судов, которые будут специализироваться на такого рода делах, пишет
— Ведь наши суды, хотя и объявляются по закону независимыми, однако очень чувствительны к тому, кого они судят – то ли это простой гражданин, бизнесмен, как например, Александр Кнырович, которого сейчас будут дальше судить в закрытом судебном заседании, или это бывший госчиновник, — считает доктор юридических наук.
По его мнению, создание антикоррупционного суда в какой-то степени позволило бы рассматривать эти категории дел объективно, непредвзято, возможно, с дополнительными гарантиями защиты прав обвиняемых по всем правилам судопроизводства.
— Дополнительный контроль за рассмотрением такого рода дел препятствовал бы оказанию давления на судей, например, со стороны вышестоящих органов, начальников, — поясняет эксперт. — Я лично поддержал бы такую инициативу.
Но есть ли у нас специалисты, которые могли бы стать судьями антикоррупционного суда?
— Вопрос резонный. Здесь действительно надо быть в большей степени специалистом в области экономических отношений и экономического права, быть знакомым с азами бухгалтерского учета, поскольку придется делать много расчетов, — считает Михаил Пастухов. — Должен осуществляться тщательный отбор кандидатов в такой суд.
По мнению эксперта, отбор может проводить специальная конкурсная комиссия при Верховном суде с участием депутатов, представителей общественности, чтобы выбрать наиболее авторитетных и достойных судей.
В то же время в Беларуси судей назначает глава государства. Возможна ли в условиях такой более чем двадцатилетней практики реальная независимость антикоррупционного суда, если бы он был создан в нашей стране?
Такие коллегии можно было бы создавать в рамках областных судов, считает эксперт.
— И если проводить набор этих судей путем конкурсного отбора на 3-5 лет, это дало бы дополнительные гарантии, что их не смогут освободить от должности в связи с тем, что они примут принципиальное решение. Например, освободить лицо, которое было задержано за взятку в условиях так называемой контрольной закупки, то есть, с элементами провокации, — рассуждает эксперт.
По мнению Михаила Пастухова, если такой суд начнет объективно рассматривать дела, нельзя исключить, что значительную часть обвиняемых он может оправдать в связи с незаконным задержанием этих лиц. И это подвигло бы судей к более ответственному выполнению своего долга перед законом и обществом.
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Нужен ли в Беларуси антикоррупционный суд?
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