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Дом в центре Могилева, за который голодали пять человек, разрушили

13.06.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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На его месте будет красивый газон.
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11 июня в центре Могилева снесли ветхое здание на пешеходной улице Ленинская, 59, пишет mspring.online

Фотографии последней ночи снесенного дома опубликовал Алексей Гавриленко в своем Instagram.



Здание было построено ещё в середине XX века, однако статуса историко-архитектурной ценности не имело.

Вместе с тем здание связано с громкой историей. Весной 2015 года пятеро жильцов дома объявили голодовку, чтобы их не выселили из помещений. Они считали, что могилевская власть пытается их обмануть. Согласно позиции горисполкома и стройтреста №12, здание по Ленинской, 59 всегда входило в разряд общежитий.

В то же время у жильцов на руках были документы, доказывающие, что помещения, которые они занимали — это квартиры.

В начале 2014 года дом признали аварийным. Жильцам, которые до этого занимали квартиры по 40-60 кв. метров, выделили комнаты в общагах с расчетом 6 кв. метров на человека. Юрист Алена Борисова, которая помогала жителям дома, не исключила коррупционной схемы, в которой были замешаны власти.

В мае 2015 года пятеро жильцов объявили голодовку. Они продержались пять суток. На пятый день к протестующим пришли чиновники из горисполкома и облисполкома. В итоге жильцы согласились на комнаты в общежитиях.

Спустя три года здание все-таки снесли. На его месте планируется газон. Затем должны построить элитный жилой дом, в нижней части которого расположатся магазины.

 
Теги: Могилев
 
 
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