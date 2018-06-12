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Дом в центре Могилева, за который голодали пять человек, разрушили
На его месте будет красивый газон.
11 июня в центре Могилева снесли ветхое здание на пешеходной улице Ленинская, 59, пишет
Фотографии последней ночи снесенного дома опубликовал Алексей Гавриленко в своем Instagram.
Здание было построено ещё в середине XX века, однако статуса историко-архитектурной ценности не имело.
Вместе с тем здание связано с громкой историей. Весной 2015 года пятеро жильцов дома объявили голодовку, чтобы их не выселили из помещений. Они считали, что могилевская власть пытается их обмануть. Согласно позиции горисполкома и стройтреста №12, здание по Ленинской, 59 всегда входило в разряд общежитий.
В то же время у жильцов на руках были документы, доказывающие, что помещения, которые они занимали — это квартиры.
В начале 2014 года дом признали аварийным. Жильцам, которые до этого занимали квартиры по 40-60 кв. метров, выделили комнаты в общагах с расчетом 6 кв. метров на человека. Юрист Алена Борисова, которая помогала жителям дома, не исключила коррупционной схемы, в которой были замешаны власти.
В мае 2015 года пятеро жильцов объявили голодовку. Они продержались пять суток. На пятый день к протестующим пришли чиновники из горисполкома и облисполкома. В итоге жильцы согласились на комнаты в общежитиях.
Спустя три года здание все-таки снесли. На его месте планируется газон. Затем должны построить элитный жилой дом, в нижней части которого расположатся магазины.
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На его месте будет красивый газон.
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