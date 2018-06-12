﻿ Новый посол Польши пишет в «Твиттере» по-белорусски. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый посол Польши пишет в «Твиттере» по-белорусски

13.06.2018 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В сообщении дипломат рассказал о встрече с главой белорусской дипломатии.

Службу в Минске начал новый посол Польши в Беларуси Артур Михальский. Он сообщил об этом в «Твиттере» по-белорусски, передает "Белсат".

«Сегодня я вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею и начну работу в качестве Посла Польши в Беларуси», – написал Артур Михальский.



Один по-польски, другой – по-белорусски.



Артур Михальский получил назначение от министра иностранных дел Яцека Чапутовича 17 мая. Через несколько дней кандидатуру утвердил президент Анджей Дуда.

Новый посол Польши – выпускник варшавской Академии католической теологии. В 1991-96-м он был вторым, а потом стал первым секретарем польского посольства в Москве. Позже Михальский возглавил Российский отдел Центра восточных исследований.

В девяностых годах он работал в Отделе Восточной Европы в польском МИД. В 2000-2004 годах был первым секретарем, а затем советником посольства Польши в Вашингтоне. С 2004 по 2006 году работал в Отделе Америки польского МИД. В 2006-2010 годах руководил посольством Польши в Оттаве.

После возвращения в Варшаву стал заместителем директора, а позже – директором Восточного отдела МИД Польши.

В 2012-2017 годах он был послом Польши в Молдове.

Артур Михальский заменил на посту посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, который служил в Минске с марта 2016-го по январь 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сообщении дипломат рассказал о встрече с главой белорусской дипломатии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ультраправая голландская партия организует конкурс карикатур на пророка Мухаммеда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика