Новый посол Польши пишет в «Твиттере» по-белорусски

"Белсат" . Службу в Минске начал новый посол Польши в Беларуси Артур Михальский. Он сообщил об этом в «Твиттере» по-белорусски, передает





«Сегодня я вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею и начну работу в качестве Посла Польши в Беларуси», – написал Артур Михальский.













Один по-польски, другой – по-белорусски.













Артур Михальский получил назначение от министра иностранных дел Яцека Чапутовича 17 мая. Через несколько дней кандидатуру утвердил президент Анджей Дуда.





Новый посол Польши – выпускник варшавской Академии католической теологии. В 1991-96-м он был вторым, а потом стал первым секретарем польского посольства в Москве. Позже Михальский возглавил Российский отдел Центра восточных исследований.





В девяностых годах он работал в Отделе Восточной Европы в польском МИД. В 2000-2004 годах был первым секретарем, а затем советником посольства Польши в Вашингтоне. С 2004 по 2006 году работал в Отделе Америки польского МИД. В 2006-2010 годах руководил посольством Польши в Оттаве.





После возвращения в Варшаву стал заместителем директора, а позже – директором Восточного отдела МИД Польши.





В 2012-2017 годах он был послом Польши в Молдове.





Артур Михальский заменил на посту посла Польши в Беларуси Конрада Павлика, который служил в Минске с марта 2016-го по январь 2018 года.