Кобяков и Медведев встретятся в Москве

На заседании Совмина СГ в Москве будут обсуждены 14 вопросов, среди которых развитие торгово-экономического сотрудничества. Также пройдут двусторонние переговоры Андрея Кобякова с Дмитрием Медведевым.

Заседание пройдет с участием глав правительств сторон, будет рассмотрен отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год, итоги торгово-экономического сотрудничества.

В планах – анализ выполнения ВГС по вопросам сохранения потенциала в машиностроительных и сельскохозяйственных отраслях.

Также ожидается принятие решения по учреждению Премии Союзного государства в области науки и техники.

13 июня в Москве пройдут также двусторонние переговоры глав правительств Беларуси и России.