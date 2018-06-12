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Кобяков и Медведев встретятся в Москве
На заседании Совмина СГ в Москве будут обсуждены 14 вопросов, среди которых развитие торгово-экономического сотрудничества. Также пройдут двусторонние переговоры Андрея Кобякова с Дмитрием Медведевым.
Заседание пройдет с участием глав правительств сторон, будет рассмотрен отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год, итоги торгово-экономического сотрудничества.
В планах – анализ выполнения ВГС по вопросам сохранения потенциала в машиностроительных и сельскохозяйственных отраслях.
Также ожидается принятие решения по учреждению Премии Союзного государства в области науки и техники.
13 июня в Москве пройдут также двусторонние переговоры глав правительств Беларуси и России.
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На заседании Совмина СГ в Москве будут обсуждены 14 вопросов, среди которых развитие торгово-экономического сотрудничества. Также пройдут двусторонние переговоры...
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