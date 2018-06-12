Фото в купальнике: российские педагоги запустили флешмоб в поддержку уволенной учительницы

Педагоги из России решили помочь преподавательнице, которую уволили из омской школы за фотосет в купальнике. Необычная акция началась в Instagram, пишет Lenta.ru .

Ранее омскую учительницу истории Викторию Попову уволили из школы за фотографии в купальнике, которые были опубликованы в интернете. В администрации учебного заведения посчитали, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы», поэтому заставили ее написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Учителя начали публиковать собственные снимки в купальниках, халатах и нижнем белье в знак поддержки Виктории Поповой, сопровождая посты в Instagram хештегами #учителятожелюди. В акции приняли участие преподаватели со всей России. Причем некоторые из них выкладывали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках на курортах.