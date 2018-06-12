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​«Фоторобот» бога составили американские физиологи

13.06.2018 10:04 — Разное | ОНТ  
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Физиологи из США провели исследование, по итогам которого составили «фоторобот» бога. Они спросили людей, как, по их мнению, мог бы выглядеть всевышний, сообщает сайт издания PLOS ONE.

Эксперты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл собрали все ответы участников и создали на их основе изображение. Получился своеобразный «фоторобот» бога.

Всего опросили 511 человек (все участники исследования считали себя христианами). Респондентам показали несколько пар изображений с лицами, из каждой пары люди выбирали то лицо, по их представлениям, больше всего похоже божественное.

Картинки после этого совместили в одну и получили портрет бога, каким его видят американцы.

Поскольку в опросе участвовали мужчины и женщины, представили разных рас и разных политических убеждений, то в некоторых группа «портрет» более «белым», «женственным» или молодым.

 
 
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Эксперты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл собрали все ответы участников и создали на их основе изображение.
 
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