Новое поколение Ford Explorer: первые снимки

Компания Ford обнародовала не совсем обычные официальные тизеры следующего поколения SUV Explorer, который в следующем году дебютирует на американском рынке.





На двух затемненных «дразнилках» запечатлена не гражданская версия полноразмерного кроссовера, а полицейский вариант с обозначением Police Interceptor Utility. Впрочем, это и неудивительно, ведь Ford наряду с General Motors и Dodge является традиционным поставщиком автомобилей для полиции США. Известно, что стандартным на полицейской машине станет гибридная силовая установка на основе турбированного мотора V6, характеристики которой пока не озвучены — ее, по всей видимости, получит и обычный Explorer.





Новое поколение фордовского SUV ранее уже попадалось в объективы шпионских камер. Он базируется на новой платформе с основным задним приводом (полный привод по американской традиции предложат в качестве платной опции) и продольным расположением двигателя вместо прежней «тележки» с основным передним приводом и поперечным расположением мотора. На этой же платформе разрабатывается и новый Lincoln Aviator , в статусе концепта показанный минувшей весной в Нью-Йорке.





Если верить слухам, за океаном базовой для нового Explorer останется турбо-«четверка» 2.3 (245 лошадиных сил), новыми в гамме окажутся 3,3-литровый атмосферный V6 (300 сил) от пикапа F-150 и 400-сильный битурбо-V6 объемом 3 л на топ-версии ST.

Новый Explorer со временем обязательно доберется и до рынка ТС, но когда точно — пока неясно. В Беларусь, напомним, поставляются кроссоверы с российского завода Ford Sollers в Елабуге — причем не так давно они обновились, получив улучшенное оснащение. Цены начинаются от 89 817 рублей.