﻿ Новое поколение Ford Explorer: первые снимки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое поколение Ford Explorer: первые снимки

13.06.2018 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Ford обнародовала не совсем обычные официальные тизеры следующего поколения SUV Explorer, который в следующем году дебютирует на американском рынке.


На двух затемненных «дразнилках» запечатлена не гражданская версия полноразмерного кроссовера, а полицейский вариант с обозначением Police Interceptor Utility. Впрочем, это и неудивительно, ведь Ford наряду с General Motors и Dodge является традиционным поставщиком автомобилей для полиции США. Известно, что стандартным на полицейской машине станет гибридная силовая установка на основе турбированного мотора V6, характеристики которой пока не озвучены — ее, по всей видимости, получит и обычный Explorer.


Новое поколение фордовского SUV ранее уже попадалось в объективы шпионских камер. Он базируется на новой платформе с основным задним приводом (полный привод по американской традиции предложат в качестве платной опции) и продольным расположением двигателя вместо прежней «тележки» с основным передним приводом и поперечным расположением мотора. На этой же платформе разрабатывается и новый Lincoln Aviator, в статусе концепта показанный минувшей весной в Нью-Йорке.


Если верить слухам, за океаном базовой для нового Explorer останется турбо-«четверка» 2.3 (245 лошадиных сил), новыми в гамме окажутся 3,3-литровый атмосферный V6 (300 сил) от пикапа F-150 и 400-сильный битурбо-V6 объемом 3 л на топ-версии ST.

Новый Explorer со временем обязательно доберется и до рынка ТС, но когда точно — пока неясно. В Беларусь, напомним, поставляются кроссоверы с российского завода Ford Sollers в Елабуге — причем не так давно они обновились, получив улучшенное оснащение. Цены начинаются от 89 817 рублей.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый Explorer со временем обязательно доберется и до рынка ТС, но когда точно - пока неясно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Чечни призвали КВНщика извиниться за песню о сборной России, Кадыров предложил написать новую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика