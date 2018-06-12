Власти Чечни призвали КВНщика извиниться за песню о сборной России, Кадыров предложил написать новую

Президент Чечни на своей странице в социальной сети ВКонтакте прокомментировал шуточную песню бывшего капитана команды КВН «Сборная Пятигорска» Семена Слепакова, который в видеоролике предложил назначить Рамзана Кадырова тренером сборной России, чтобы выиграть золото чемпионата мира.

Видео: Derbent Live

— Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться.

Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа.

Но вот только одно обидно. Несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.

Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное — пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе.

Сейчас перед чемпионатом им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате.



Фото: vk.com/ramzan

P.S. Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:

И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня — не сыра,

За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю — ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.

Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.

Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу! — написал Рамзан Кадыров.

Между тем министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью «РИА Новости» назвал «низкопробным» юмор Семена Слепакова в его шуточном ролике.

Он также призвал Слепакова извиниться перед сборной России и Кадыровым.

— Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

По словам Джамбулата Умарова, автору следовало бы выражаться «без пошлостей» и не издеваться над сборной страны перед стартом чемпионата мира.

— Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает? — заметил министр, добавив, что «делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно».

При этом Умаров подчеркнул, что «у Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора».

— И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей, — отметил Умаров.

Он также считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.