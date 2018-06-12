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Власти Чечни призвали КВНщика извиниться за песню о сборной России, Кадыров предложил написать новую
Президент Чечни на своей странице в социальной сети
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— Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться.
Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа.
Но вот только одно обидно. Несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.
Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное — пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе.
Сейчас перед чемпионатом им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате.
P.S. Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:
И вроде как в глаз твое обращение
И слово мое тверже камня — не сыра,
И четко ложится в ответе строфа:
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
Мы пехотинцы для нашей страны,
Между тем министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью
Он также призвал Слепакова извиниться перед сборной России и Кадыровым.
— Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.
По словам Джамбулата Умарова, автору следовало бы выражаться «без пошлостей» и не издеваться над сборной страны перед стартом чемпионата мира.
— Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает? — заметил министр, добавив, что «делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно».
При этом Умаров подчеркнул, что «у Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора».
— И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей, — отметил Умаров.
Он также считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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Власти Чечни призвали КВНщика извиниться за песню о сборной России, Кадыров предложил написать новую
Президент Чечни прокомментировал шуточную песню Семена Слепакова, который предложил назначить Рамзана Кадырова тренером сборной России, чтобы выиграть золото...
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