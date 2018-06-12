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"Бьянка - белорусская Рианна, а Корж царек в своем стиле". Российские группы - о наших артистах
Многие артисты из Беларуси перебрались строить карьеру за пределы страны и теперь слабо ассоциируются с родиной. Но только не Макс Корж и ЛСП: это известные сейчас в СНГ белорусские рэперы, которые добились успеха живя в Беларуси. Что о них говорят российские музыканты и знают ли о том, откуда те родом?
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Сделали подборку, в которой российские исполнители высказываются о белорусских артистах в шоу "Узнать за 10 секунд" канала "Афиша Видео". В шоу звучали треки...
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