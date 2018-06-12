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"Бьянка - белорусская Рианна, а Корж царек в своем стиле". Российские группы - о наших артистах

13.06.2018 09:59 — Разное | Tut.by  
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Многие артисты из Беларуси перебрались строить карьеру за пределы страны и теперь слабо ассоциируются с родиной. Но только не Макс Корж и ЛСП: это известные сейчас в СНГ белорусские рэперы, которые добились успеха живя в Беларуси. Что о них говорят российские музыканты и знают ли о том, откуда те родом?

Мы сделали подборку видео из шоу «Узнать за 10 секунд» канала «Афиша». В чем его суть? Гостям (российским и зарубежным музыкантам) включают трек, а те за 10 секунд должны узнать его исполнителя. Нередко гости делятся впечатлениями о треке или рассказывают о своем отношении к самому певцу или группе.

В шоу звучали треки белорусов Би-2, IOWA, Seryoga, Бьянки, ЛСП и Макса Коржа. Чьи-то треки гости отгадывали, чьи-то — нет. Мы выбрали те фрагменты, где музыканты шутили или что-то рассказывали о белорусах (охотней всего они делились мнением о рэперах Максе Корже и ЛСП).

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Теги: Витебск
 
 
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Сделали подборку, в которой российские исполнители высказываются о белорусских артистах в шоу "Узнать за 10 секунд" канала "Афиша Видео". В шоу звучали треки...
 
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