"Бьянка - белорусская Рианна, а Корж царек в своем стиле". Российские группы - о наших артистах

Многие артисты из Беларуси перебрались строить карьеру за пределы страны и теперь слабо ассоциируются с родиной. Но только не Макс Корж и ЛСП: это известные сейчас в СНГ белорусские рэперы, которые добились успеха живя в Беларуси. Что о них говорят российские музыканты и знают ли о том, откуда те родом?

Мы сделали подборку видео из шоу «Узнать за 10 секунд» канала «Афиша». В чем его суть? Гостям (российским и зарубежным музыкантам) включают трек, а те за 10 секунд должны узнать его исполнителя. Нередко гости делятся впечатлениями о треке или рассказывают о своем отношении к самому певцу или группе.

В шоу звучали треки белорусов Би-2, IOWA, Seryoga, Бьянки, ЛСП и Макса Коржа. Чьи-то треки гости отгадывали, чьи-то — нет. Мы выбрали те фрагменты, где музыканты шутили или что-то рассказывали о белорусах (охотней всего они делились мнением о рэперах Максе Корже и ЛСП).