|
Белорусы опустились со 2-го на 27-е место в рейтинге самых пьющих наций
Всемирная организация здравоохранения опубликовала свежий отчёт о проблемах алкоголизма в различных странах мира. Беларусь, которая в прежнем рейтинге занимала 2-ю строчку по потреблению алкоголя на душу населения, на этот раз только 27-я.
Согласно выводам ВОЗ, на одного жителя Беларуси в возрасте старше 15-ти лет приходится в среднем 11,2 литра чистого спирта в год.
Тройку лидеров составили Молдова (15,2 литра), Литва (15 литров) и Чехия (14,4 литра).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная организация здравоохранения опубликовала свежий отчёт о проблемах алкоголизма в различных странах мира. Беларусь, которая в прежнем рейтинге...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)